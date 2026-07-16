КСУ определил, как суд должен рассматривать возражения против определений следственного судьи, не подлежащих апелляционному обжалованию

КСУ признал соответствующими Конституции положения Уголовного процессуального кодекса, которые не предусматривают апелляционного обжалования определения следственного судьи об установлении срока для ознакомления с материалами досудебного расследования.

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Конституционный Суд сообщает, что Второй сенат на пленарном заседании рассмотрел дело и принял Решение № 6-р(II)/2026 по конституционной жалобе Самборской Татьяны Леонидовны относительно конституционности статьи 309, пункта 2 части второй статьи 428 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Частями первой, второй статьи 309 Кодекса определён перечень определений следственного судьи, которые могут быть обжалованы во время досудебного расследования. Согласно части третьей статьи 309 Кодекса «иные определения следственного судьи обжалованию не подлежат, и возражения против них могут быть поданы во время подготовительного производства в суде».

Согласно пункту 2 части второй статьи 428 Кодекса суд кассационной инстанции выносит определение об отказе в открытии кассационного производства, если «из кассационной жалобы, приложенных к ней судебных решений и иных документов усматривается, что оснований для удовлетворения жалобы нет».

Субъект права на конституционную жалобу указал, что Кодекс не содержит полномочий суда по отмене определения следственного судьи об установлении срока для ознакомления с материалами уголовного производства, вынесенного в порядке части десятой статьи 290 Кодекса, как на стадии подготовительного судебного производства, так и на последующих стадиях уголовного (судебного) производства. Возражения против такого определения могут быть поданы во время подготовительного производства в суде. По мнению Самборской Т. Л., такие возражения как процессуальное средство защиты являются неэффективными, поскольку предписания Кодекса не устанавливают, какие действия должен совершить суд по результатам рассмотрения таких возражений.

Обосновывая утверждение о несоответствии Конституции Украины пункта 2 части второй статьи 428 Кодекса, субъект права на конституционную жалобу указал, в частности, что оспариваемая норма препятствует полноценной процессуальной деятельности в суде кассационной инстанции, поскольку допускает фактически безграничное процессуальное пространство для разрешения любого дела способом без открытия кассационного производства.

Разрешая вопросы, поднятые в конституционной жалобе, Конституционный Суд Украины подчеркнул значимость предыдущих юридических позиций, сформулированных им в делах об обеспечении права лица на апелляционное обжалование судебных решений. Учитывая их, Конституционный Суд Украины в Решении отметил, что в пункте 8 части второй статьи 129 Конституции Украины лицу гарантировано безусловное право на апелляционный пересмотр его дела по существу, однако не установлены такие же по содержанию и объёму гарантии апелляционного обжалования тех процессуальных судебных решений, которыми разрешаются отдельные вопросы уголовного производства.

Вместе с тем Верховная Рада Украины не может произвольно определять, какие определения следственного судьи подлежат апелляционному обжалованию, а какие не подлежат. Законодатель обязан урегулировать этот вопрос таким образом, чтобы, с одной стороны, эффективно достигать целей правосудия, предотвращая, в частности, необоснованное затягивание рассмотрения судебных дел, а с другой — не лишать лицо конституционного права на судебную защиту и не нарушать иных его прав человека.

В Решении подчёркнуто, что конституционно допустимым является такой законодательный запрет права на апелляционное обжалование определений следственного судьи, который: установлен с легитимной целью, связанной, в частности, с обеспечением надлежащего хода уголовного процесса, соблюдением разумных сроков судебного разбирательства, предотвращением чрезмерной фрагментации судебного производства и недопущением злоупотребления процессуальными правами; является соразмерным (пропорциональным), то есть таким, который не приводит к произвольному ограничению конституционного права лица на судебную защиту и не нарушает сущности этого права.

Суд подчеркнул, что отсутствие права на апелляционное обжалование определений следственного судьи допускается: в отношении тех определений, юридические последствия которых не влекут необратимого либо настолько существенного вмешательства в конституционные права и свободы лица, которое невозможно своевременно и эффективно устранить без обращения в суд апелляционной инстанции; если иные (альтернативные) средства юридической защиты, предусмотренные уголовным процессуальным законом, способны гарантировать устранение последствий возможного нарушения прав лица, вызванных определением следственного судьи, обеспечив их реальное восстановление.

Суд в Решении исследовал вопрос сущностной связи права на ознакомление с материалами досудебного расследования с конституционным правом подозреваемого, обвиняемого на защиту, а также с конвенционным правом на справедливый суд.

Суд подчеркнул, что ознакомление с материалами досудебного расследования не является формальным процессуальным действием, а представляет собой одну из основных гарантий реализации права на судебную защиту. Именно на этом этапе сторона защиты получает возможность выяснить объем и содержание доказательств стороны обвинения, оценить их значение для уголовного производства, определить собственную правовую позицию, подготовить необходимые процессуальные ходатайства и тому подобное.

В Решении отмечено, что установление следственным судьей срока для ознакомления с материалами досудебного расследования является процессуальным средством, направленным на обеспечение надлежащего хода уголовного производства и предотвращение его необоснованного затягивания. Вместе с тем применение этого средства допустимо лишь при условии, что установленный срок является объективно достаточным с учетом объема и сложности материалов, условий доступа к ним и иных обстоятельств, имеющих значение для надлежащей подготовки защиты подозреваемого (обвиняемого).

Разрешая вопрос конституционности статьи 309 Кодекса в аспекте вопросов, поднятых в конституционной жалобе Самборской Т. Л., Суд обратил внимание на то, что отсутствие нормативного закрепления права на апелляционное обжалование определения следственного судьи об установлении срока для ознакомления с материалами досудебного расследования не лишает участников уголовного производства процессуальных средств добиться проверки его законности иным способом, поскольку уголовный процессуальный закон предусматривает комплекс взаимосвязанных средств юридической защиты, в рамках которого апелляционное обжалование определения следственного судьи является одним из способов судебного контроля, но не единственным.

Одним из способов такого судебного контроля является подача на основании части третьей статьи 309 Кодекса возражений против указанного определения следственного судьи во время подготовительного производства в суде.

Осуществив конституционно согласованное (конформное) толкование части третьей статьи 309 Кодекса, Суд отметил, что возражения против определения следственного судьи, которое не подлежит апелляционному обжалованию, являются обязательными для рассмотрения и учета судом; праву лица на подачу возражений против определения следственного судьи корреспондирует обязанность суда надлежащим образом рассмотреть такие возражения, проверить изложенные в них доводы, дать им надлежащую юридическую оценку и при необходимости принять необходимые меры для восстановления нарушенного права.

Оценив практическую возможность ознакомления с материалами досудебного расследования по результатам рассмотрения судом возражений, поданных обвиняемым во время подготовительного судебного заседания, Суд пришел к выводу, что отсутствие в непосредственном распоряжении суда на стадии подготовительного судебного заседания всех материалов досудебного расследования не лишает суд возможности обязать сторону обвинения предоставить лицу на определенный им срок доступ к этим материалам для ознакомления без их обязательного приобщения к материалам уголовного дела, находящегося в распоряжении суда. Вместе с тем выбор конкретных процессуальных способов обеспечения и практической реализации права лица на ознакомление с материалами досудебного расследования по результатам поданных возражений должен решаться судами системы судоустройства Украины при осуществлении судопроизводства.

В Решении сделан вывод, что поскольку подача возражений против определения следственного судьи об установлении срока для ознакомления с материалами досудебного расследования способна обеспечить защиту и восстановление соответствующего права подозреваемого (обвиняемого), оснований для признания статьи 309 Кодекса неконституционной в связи с тем, что она не предусматривает апелляционного обжалования указанного определения, нет.

Разрешая вопрос конституционности пункта 2 части второй статьи 428 Кодекса в аспекте вопросов, поднятых в конституционной жалобе Самборской Т. Л., Суд отметил, что особенно важным для оценки конституционности данного предписания Кодекса является то, что степень конституционного гарантирования права на кассационное обжалование судебных решений, которыми разрешаются отдельные вопросы уголовного производства, является еще меньшей, чем судебных решений, которыми дело разрешается по существу.

Суд отметил, что юридико-техническое несовершенство формулировки «усматривается, что оснований для удовлетворения жалобы нет», использованной в пункте 2 части второй статьи 428 Кодекса, не является достаточным основанием для вывода о ее неконституционности, если содержание такого предписания может быть корректно установлено путем системного толкования положений Кодекса с учетом конституционных принципов верховенства права, доступа к правосудию и обеспечения права на судебную защиту.

В Решении подчеркнуто, что с учетом ограниченного уровня гарантирования права на кассационное обжалование судебных решений, особенно тех, которыми дело не разрешается по существу, отсутствие в пункте 2 части второй статьи 428 Кодекса детальных критериев для принятия решения об отказе в открытии соответствующего кассационного производства не препятствует способности кассационного суда надлежащим образом проверить правильность отказа лицу в доступе к апелляционному пересмотру определения следственного судьи.

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