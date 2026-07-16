Пенсионерам могут вернуть деньги за прошедшие месяцы: кому сделают доначисление
Некоторые украинские пенсионеры могут получить не только повышенную пенсию, но и дополнительные выплаты за предыдущий период. По данным ПФУ, речь идет о случаях, когда право на увеличение выплаты возникло раньше, однако перерасчет провели позже или необходимые документы были поданы с опозданием.
В таких ситуациях Пенсионный фонд Украины может выплатить разницу между фактически полученной пенсией и суммой, которую человек должен был получать после перерасчета. Чаще всего это касается работающих пенсионеров. Если после назначения пенсии человек официально работал и приобрел дополнительный страховой стаж, ему проводят перерасчет выплат.
Такой перерасчет осуществляется с 1 апреля, однако фактическое повышение может произойти позже. Причина — задержка с передачей информации от работодателей, из-за чего Пенсионный фонд не сразу получает данные о страховом стаже и заработке.
После проведения перерасчета пенсионеру выплачивают не только новый размер пенсии, но и средства за период, когда он уже имел право на повышенную выплату.
Доначисление возможно также в случаях, когда пенсионер после назначения выплаты:
- подал документы о страховом стаже, который ранее не был учтен;
- подтвердил заработок, влияющий на размер пенсии;
- доказал право на надбавку, доплату или другую выплату, которую ранее не назначили.
- В каждой конкретной ситуации Пенсионный фонд определяет дату, с которой возникло право на увеличение пенсии, и проводит выплату недополученных средств.
Что касается автоматического перерасчета пенсий работающим пенсионерам — обращаться с заявлением не нужно. Однако если требуется дополнительно учесть стаж, заработок или оформить право на определенную доплату, пенсионеру необходимо подать соответствующие документы в Пенсионный фонд.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», отдельные категории украинцев при оформлении пенсии по возрасту могут получить единовременную денежную помощь в размере десяти месячных пенсий. Такая выплата предусмотрена для работников государственных и коммунальных учреждений при определенных условиях.
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