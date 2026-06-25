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ВСП все же уволила судью Елену Галатину после квалифоценирования ВККС

13:45, 25 июня 2026
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Судью признали не соответствующей должности.
ВСП все же уволила судью Елену Галатину после квалифоценирования ВККС
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Высший совет правосудия уволил судью Донецкого окружного административного суда Елену Галатину по результатам квалификационного оценивания, которое признало ее не соответствующей занимаемой должности.

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Соответствующее решение принято во время заседания 25 июня. Основанием стало представление Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

В заключении ВККС указано, что по результатам квалификационного оценивания судей местных судов Галатина Елена Александровна признана не соответствующей занимаемой должности.

В ВСП напомнили, что в соответствии с переходными положениями Конституции Украины оценивание соответствия судей, назначенных на должность сроком на пять лет или избранных судьей бессрочно до вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)», проводится в установленном законом порядке. Установление несоответствия занимаемой должности или отказ от прохождения оценивания являются основанием для увольнения судьи.

Напомним, как сообщала «Судебно-юридическая газета», Указом Президента Украины от 2 июня 2007 года Елена Галатина была назначена судьей Донецкого окружного административного суда сроком на пять лет. В 2012 году Верховная Рада избрала ее на эту должность бессрочно.

В 2018 году Высшая квалификационная комиссия судей Украины начала процедуру квалификационного оценивания судьи на соответствие занимаемой должности. По результатам оценивания 14 ноября 2023 года ВККС признала Елену Галатину не соответствующей занимаемой должности и внесла представление в ВСП о ее увольнении.

Основания решения ВККС

Среди ключевых претензий к судье — систематические нарушения требований законодательства относительно добропорядочности и профессиональной этики:

  • регулярные поездки на временно оккупированные территории с одновременным принятием и подписанием судебных решений электронной цифровой подписью;
  • недекларирование имущества и доходов (в частности, земельного участка, права пользования имуществом, получения средств от родителей для приобретения автомобиля BMW X6 2020 года);
  • принятие судебных решений в дни, когда судья, по данным реестров, отсутствовала на рабочем месте или находилась за пределами подконтрольной территории;
  • другие обстоятельства, которые, по мнению Комиссии, негативно влияют на общественное доверие к судебной власти.

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