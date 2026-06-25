У природних зонах посилюють контроль за недопущенням джипінгу
Державна екологічна інспекція України та адміністрації національних природних парків отримала доручення проводити посилені рейди, оперативно реагувати на звернення громадян, перевіряти всі повідомлення про джипінг на території природно-заповідного фонду, у тому числі інформацію, що поширюється у соціальних мережах. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.
Джипінг у природних зонах, особливо в горах і біля водойм, для когось може виглядати як «активний відпочинок», однак це знищення екосистеми і завдає реальної шкоди довкіллю:
- руйнує ґрунт і рослинний покрив
- спричиняє замулення та забруднення водойм
- прискорює ерозію схилів у горах
- порушує місця існування тварин
- пошкоджує рідкісні та вразливі екосистеми
Особливо вразливі високогірні території, болота та озера.
Порушників відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд України» чекає:
▪️ дисциплінарна;
▪️ адміністративна;
▪️ цивільна;
▪️ або кримінальна відповідальність
«Навіть разовий заїзд техніки може відновлюватися природою десятки років. У заповідних зонах це часто незворотні зміни», - додали у відомстві.
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