У природних зонах посилюють контроль за недопущенням джипінгу

Джипінг у природоохоронних територіях – це порушення закону і прямий ризик для унікальних екосистем.

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Державна екологічна інспекція України та адміністрації національних природних парків отримала доручення проводити посилені рейди, оперативно реагувати на звернення громадян, перевіряти всі повідомлення про джипінг на території природно-заповідного фонду, у тому числі інформацію, що поширюється у соціальних мережах. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Джипінг у природних зонах, особливо в горах і біля водойм, для когось може виглядати як «активний відпочинок», однак це знищення екосистеми і завдає реальної шкоди довкіллю:

- руйнує ґрунт і рослинний покрив

- спричиняє замулення та забруднення водойм

- прискорює ерозію схилів у горах

- порушує місця існування тварин

- пошкоджує рідкісні та вразливі екосистеми

Особливо вразливі високогірні території, болота та озера.

Порушників відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд України» чекає:

▪️ дисциплінарна;

▪️ адміністративна;

▪️ цивільна;

▪️ або кримінальна відповідальність

«Навіть разовий заїзд техніки може відновлюватися природою десятки років. У заповідних зонах це часто незворотні зміни», - додали у відомстві.

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