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Військові зможуть напряму повідомляти розробникам, яка зброя потрібна на фронті

17:50, 25 червня 2026
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Законопроєкт має спростити шлях від потреб військових до створення, випробування та закупівлі нових зразків озброєння.
Військові зможуть напряму повідомляти розробникам, яка зброя потрібна на фронті
Ілюстративне фото: 23 окрема механізована бригада
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Верховній Раді рекомендують підтримати в першому читанні законопроєкт, який має змінити підхід до створення, тестування та впровадження новітніх технологій для потреб сил оборони. Документ пропонує сформувати єдину систему управління оборонними інноваціями, спростити шлях від розробки до застосування нових рішень на полі бою, а також запровадити спеціальні механізми закупівель і випробувань в умовах воєнного стану.

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Законопроєкт про інновації в обороні: що пропонують змінити

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував парламенту прийняти за основу проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо інноваційної діяльності сил оборони» 15215.

Документ покликаний створити цілісну систему управління інноваційною діяльністю у сфері оборони, яка сприятиме розробленню, випробуванню та впровадженню новітніх технологічних рішень для потреб сил оборони України.

Новий орган у Міноборони та офіційне визначення оборонних інновацій

Законопроєкт пропонує законодавчо закріпити поняття «інновації у сфері оборони» та «інноваційна діяльність у сфері оборони». Це має унормувати та стимулювати процеси створення новітніх технологій і організаційно-технічних рішень для посилення спроможностей української армії.

Також передбачено створення спеціального інноваційного органу Міністерства оборони України. Ним може стати структурний підрозділ, орган військового управління або уповноважена установа чи суб’єкт господарювання. Такий орган координуватиме інноваційну діяльність усіх складових сил оборони, здійснюватиме моніторинг і відбір перспективних розробок, а також аналізуватиме проблеми, які потребують інноваційних рішень.

Крім того, до поняття послуг оборонного призначення пропонується включити організацію та проведення тестувань зразків і прототипів товарів. Це має забезпечити можливість оперативного випробування перспективних технологій.

До робіт оборонного призначення законопроєктом також пропонується віднести модифікацію озброєння, військової техніки та інших товарів.

Прямий зв'язок між фронтом і розробниками: яку роль отримає Генштаб

Окремий блок змін стосується взаємодії між військовими та розробниками нових технологій.

Законопроєктом передбачається, що Генеральний штаб Збройних Сил України отримає функції зі збору та передачі інформації про актуальні проблеми фронту, організації випробувань новітніх зразків, а також аналізу досвіду їхнього реального використання.

Такий механізм має забезпечити прямий зв'язок між підрозділами, які застосовують техніку, та її розробниками.

Закупівлі для оборони під час війни: які правила пропонують запровадити

Документ також передбачає, що на період дії воєнного стану Кабмін має затвердити спеціальний порядок закупівель для інноваційної діяльності.

Водночас інформація про закупівлю інноваційних послуг, прикладних досліджень і зразків буде захищена від передчасного оприлюднення в електронній системі закупівель з міркувань безпеки.У Комітеті наголосили, що законопроєкт має сприяти максимальному залученню українського та міжнародного сектору досліджень і розробок до вирішення нагальних технологічних потреб сил оборони.

Документ покликаний усунути бюрократичні перешкоди на шляху від ідеї розробника до постачання готового виробу на передову, а також створити гнучкі фінансові механізми для тестування, модифікації та швидкого масштабування перспективних зразків озброєння.

Крім того, Комітет рекомендував Верховній Раді відхилити альтернативний законопроєкт, зареєстрований за №15215-1.

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