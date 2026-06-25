Як замінити свідоцтво про реєстрацію на авто онлайн

Обміняти свідоцтво про реєстрацію потрібно не пізніше 10 днів з дня отримання нового документа, що засвідчує зміну персональних даних.

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В Україні при зміні ім’я чи прізвища необхідно оновити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в сервісному центрі МВС. Це можна зробити онлайн зі свого смартфона та в режимі реального часу відстежувати обробку заяви, готовність документів та доставку їх поштою.

Обміняти свідоцтво про реєстрацію потрібно не пізніше 10 днів з дня отримання нового документа, що засвідчує зміну персональних даних.

Послуга доступна:

у Кабінеті водія.

У застосунку Дія.

Покрокова інструкція

Щоб замовити нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу необхідно авторизуватись у Кабінеті водія або в застосунку Дія, обрати відповідну послугу та причину заміни документа. За потреби – замовити нові номерні знаки. Також можливо вибрати формат свідоцтва про реєстрацію: тільки цифровий або цифровий + пластик. Далі необхідно зазначити спосіб доставки — відділення пошти або кур’єром. Після цього перевірити дані, підписати заяву та оплатити.

Інформація про транспорт проходить перевірку за допомогою Єдиного державного реєстру транспортних засобів (ЄДР ТЗ) на наявність обмежень та обтяжень. У разі успішної перевірки заява передається на опрацювання до сервісного центру МВС. Адміністратор закріплює номерні знаки (якщо було обрано нові) та друкує свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Після виготовлення замовленого документа ДП «ІНФОТЕХ» здійснить його доставку з сервісного центру МВС до обраного поштового оператора, термін якої складає – до 10 днів.

Сервісний центр звертає увагу: керувати транспортним засобом можливо тільки тоді, як у Дії з’явилось нове свідоцтво про реєстрацію. Якщо було обрано новий номерний знак – тільки після їх отримання та закріплення за автомобілем.

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