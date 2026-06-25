Как заменить свидетельство о регистрации автомобиля онлайн

Обменять свидетельство о регистрации необходимо не позднее 10 дней со дня получения нового документа, подтверждающего изменение персональных данных.

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В Украине при изменении имени или фамилии необходимо обновить свидетельство о регистрации транспортного средства в сервисном центре МВД. Это можно сделать онлайн со своего смартфона и в режиме реального времени отслеживать обработку заявления, готовность документов и их доставку по почте.

Обменять свидетельство о регистрации необходимо не позднее 10 дней со дня получения нового документа, подтверждающего изменение персональных данных.

Услуга доступна:

в Кабинете водителя;

в приложении Дія.

Пошаговая инструкция

Чтобы заказать новое свидетельство о регистрации транспортного средства, необходимо авторизоваться в Кабинете водителя или в приложении Дія, выбрать соответствующую услугу и причину замены документа. При необходимости — заказать новые номерные знаки. Также можно выбрать формат свидетельства о регистрации: только цифровой или цифровой + пластиковый. Далее необходимо указать способ доставки — в почтовое отделение или курьером. После этого проверить данные, подписать заявление и оплатить услугу.

Информация о транспортном средстве проходит проверку с помощью Единого государственного реестра транспортных средств (ЕГР ТС) на наличие ограничений и обременений. В случае успешной проверки заявление передается на обработку в сервисный центр МВД. Администратор закрепляет номерные знаки (если были выбраны новые) и печатает свидетельство о регистрации транспортного средства.

После изготовления заказанного документа ГП «ИНФОТЕХ» осуществит его доставку из сервисного центра МВД выбранному почтовому оператору. Срок доставки составляет до 10 дней.

Сервисный центр обращает внимание: управлять транспортным средством можно только после того, как в Дії появится новое свидетельство о регистрации. Если был выбран новый номерной знак — только после его получения и закрепления за автомобилем.

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