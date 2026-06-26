Открытых данных станет больше, но получить информацию будет сложнее: что несет новый законопроект Минцифры

Минцифры вынесло на обсуждение законопроект о доступе к публичной информации и повторном использовании данных.

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Министерство цифровой трансформации Украины опубликовало для общественного обсуждения проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О доступе к публичной информации» относительно доступа к публичной информации и её повторного использования».

Документ направлен на существенное обновление подходов к регулированию открытых данных в Украине и гармонизацию национального законодательства с правом Европейского Союза, в частности с положениями Директивы (ЕС) 2019/1024 об открытых данных и повторном использовании информации публичного сектора. Законопроект разработан в рамках выполнения обязательств Украины по Соглашению об ассоциации с ЕС и в соответствии с Национальной программой адаптации законодательства Украины к праву ЕС (acquis ЕС).

Ключевой целью является обновление правил доступа к публичной информации и внедрение четких механизмов её повторного использования, в частности в форме открытых данных.

Что предлагается изменить

Законопроект предусматривает комплексное обновление Закона Украины «О доступе к публичной информации» и вводит новые подходы к доступу, обнародованию и повторному использованию данных.

Впервые на законодательном уровне вводится определение повторного использования публичной информации как любого использования данных, находящихся во владении распорядителей, для других — коммерческих или некоммерческих — целей, отличных от тех, для которых такая информация была изначально создана. При этом закрепляется, что реализация этого права возможна только в рамках закона, если иное не предусмотрено специальным регулированием.

Также законопроект запрещает предоставление отдельным лицам или компаниям исключительных прав на доступ или использование публичной информации. Фактически это означает, что информация, находящаяся у распорядителей, должна быть доступна на одинаковых условиях, а не передаваться в эксклюзивное пользование отдельным субъектам.

Законопроект вводит понятие наборов данных высокой ценности — это данные, содержащие общественно важную информацию и способные влиять на экономику, инновации, цифровые сервисы, рынок труда и экологию. Перечень таких данных и их категории будет определять Кабинет Министров Украины, оценивая их социальный, экономический и инновационный эффект.

Также уточняется круг распорядителей информации. К ним относятся предприятия с доминирующим положением на рынке, естественные монополии, компании со специальными или исключительными правами, а также работающие на смежных рынках. Они предоставляют информацию только об общественно значимых услугах, условиях поставки и ценах.

Кроме того, определяется статус хозяйственных обществ публичного сектора — они обязаны предоставлять информацию, созданную при выполнении своих задач или предоставлении общественно значимых услуг.

К распорядителям также добавляются научные учреждения, но только в части исследовательских данных, находящихся в их владении и полностью или частично профинансированных за счет публичных средств.

Отдельно регулируется доступ к информации, находящейся у библиотек, музеев и архивов. Она признается доступной для свободного повторного использования при условии соблюдения авторских прав, а сам доступ к повторному использованию определяется как бесплатный. Платными могут быть только дополнительные услуги, связанные с оцифровкой, хранением или предоставлением доступа, и их стоимость ограничивается фактическими затратами учреждений.

Законопроект изменяет правила обнародования информации: распорядители должны публиковать всю имеющуюся у них информацию (кроме ограниченной) в течение 20 рабочих дней после её получения или создания.

Запросы на информацию не могут требовать создания новых данных — предоставляется только уже имеющаяся информация. По результатам запроса распорядитель информации может предоставить информацию, отсрочить её предоставление или отказать с объяснением и порядком обжалования. Также становится больше случаев отказа в доступе к информации. Это возможно, если её использование нарушает авторские права. В таком случае указывается, кому именно принадлежат права на эту информацию (правообладатель или лицензиар, если он известен).

Какие могут возникнуть риски

Законопроект направлен на обновление правил доступа к публичной информации и приближение украинского законодательства к стандартам ЕС в сфере открытых данных. Он расширяет перечень данных, подлежащих обнародованию, а также вводит новые категории информации и уточняет правила её повторного использования.

В то же время документ меняет не только формат открытых данных, но и практический механизм доступа к информации.

В частности, доступ через запросы становится более ограниченным, поскольку распорядители не обязаны создавать новые обобщения или аналитику. Это может уменьшить доступ к сводным и статистическим данным, которые часто являются наиболее полезными для общества. Также следует отметить расширение оснований для отказа в предоставлении информации, в частности из-за авторского права. В дальнейшем это может ограничивать доступ даже к информации общественного значения.

В итоге законопроект одновременно делает часть данных более открытой, но вводит больше правил и ограничений относительно того, как их получать и использовать. Именно это сочетание и вызывает основные дискуссии вокруг документа.

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