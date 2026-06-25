ВККС разъяснила новые правила декларирования добропорядочности и родственных связей для судей
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в газете «Голос України» был опубликован Закон Украины № 4905-IX «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и Закон Украины «О Высшем совете правосудия» относительно усовершенствования деклараций добропорядочности судьи и родственных связей судьи».
Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что 25 июня вступили в силу изменения в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» относительно новой формы декларации добропорядочности и родственных связей судьи (кандидата на должность судьи) и проведения ее проверки (Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и Закон Украины «О Высшем совете правосудия» относительно усовершенствования деклараций добропорядочности судьи и родственных связей судьи» № 4905-IX от 9 июня 2026 года).
Этими изменениями вводятся единая ежегодная декларация добропорядочности и родственных связей судьи, а также единая декларация добропорядочности и родственных связей кандидата на должность судьи. Новые формы документов предусматривают необходимость декларирования, в частности, следующих утверждений:
а) несовершение коррупционных правонарушений или правонарушений, связанных с коррупцией;
б) непосещение территории государства-агрессора и/или временно оккупированной территории Украины;
в) несовершение действий с целью приобретения гражданства (подданства) иностранного государства;
г) соблюдение Кодекса судейской этики;
ґ) использование украинского языка как единственного государственного языка при осуществлении правосудия;
д) отсутствие оснований для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности;
е) неосуществление сотрудничества с государством-агрессором, вооруженными формированиями и/или оккупационной администрацией государства-агрессора после 20 февраля 2014 года;
є) признание распространения государственного суверенитета Украины на всю территорию Украины, в том числе временно оккупированную.
«В связи с введением новой формы декларации старые формы утратили силу и недоступны для заполнения и подачи на официальном веб-сайте Комиссии.
В настоящее время в Комиссии завершаются организационно-технические мероприятия, необходимые для внедрения новой формы декларации, а вопрос ее утверждения планируется рассмотреть в ближайшее время», — добавили в Комиссии.
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