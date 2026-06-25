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ВККС роз’яснила нові правила декларування доброчесності та родинних зв’язків для суддів

17:39, 25 червня 2026
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Змінами впроваджується єдина щорічна декларація доброчесності та родинних зв’язків судді, а також єдина декларація доброчесності та родинних зв’язків кандидата на посаду судді.
ВККС роз’яснила нові правила декларування доброчесності та родинних зв’язків для суддів
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», у газеті «Голос України» було опубліковано Закон України № 4905-IX «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів' та Закону України «Про Вищу раду правосуддя» щодо удосконалення декларацій доброчесності судді та родинних зв’язків судді.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що 25 червня набрали чинності зміни до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо нової форми декларації доброчесності та родинних зв’язків судді (кандидата на посаду судді) та проведення її перевірки (Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Закону України «Про Вищу раду правосуддя» щодо удосконалення декларацій доброчесності судді та родинних зв’язків судді» № 4905-IX від 09 червня 2026 року.

Цими змінами впроваджується єдина щорічна декларація доброчесності та родинних зв’язків судді, а також єдина декларація доброчесності та родинних зв’язків кандидата на посаду судді. Нові форми документів передбачають необхідність декларування, зокрема, тверджень щодо:

а) невчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією;

б) невідвідування території держави-агресора та/або тимчасово окупованої території України;

в) невчинення дій з метою набуття громадянства (підданства) іноземної держави;

г) дотримання Кодексу суддівської етики;

ґ) використання української мови як єдиної державної мови під час здійснення правосуддя;

д) відсутність підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності;

е) нездійснення співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями та/або окупаційною адміністрацією держави-агресора після 20 лютого 2014 року;

є) визнання поширення державного суверенітету України на всю територію України, у тому числі тимчасово окуповану.

«У зв’язку із запровадженням нової форми декларації старі форми втратили чинність та недоступні для заповнення і подання на офіційному вебсайті Комісії.

Наразі в Комісії завершуються організаційно-технічні заходи, необхідні для впровадження нової форми декларації, а питання її затвердження заплановано розглянути найближчим часом», - додали у Комісії.

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суд суддя ВККС

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