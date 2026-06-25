ВККС роз’яснила нові правила декларування доброчесності та родинних зв’язків для суддів

Змінами впроваджується єдина щорічна декларація доброчесності та родинних зв’язків судді, а також єдина декларація доброчесності та родинних зв’язків кандидата на посаду судді.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», у газеті «Голос України» було опубліковано Закон України № 4905-IX «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів' та Закону України «Про Вищу раду правосуддя» щодо удосконалення декларацій доброчесності судді та родинних зв’язків судді.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що 25 червня набрали чинності зміни до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо нової форми декларації доброчесності та родинних зв’язків судді (кандидата на посаду судді) та проведення її перевірки (Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Закону України «Про Вищу раду правосуддя» щодо удосконалення декларацій доброчесності судді та родинних зв’язків судді» № 4905-IX від 09 червня 2026 року.

Цими змінами впроваджується єдина щорічна декларація доброчесності та родинних зв’язків судді, а також єдина декларація доброчесності та родинних зв’язків кандидата на посаду судді. Нові форми документів передбачають необхідність декларування, зокрема, тверджень щодо:

а) невчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією;

б) невідвідування території держави-агресора та/або тимчасово окупованої території України;

в) невчинення дій з метою набуття громадянства (підданства) іноземної держави;

г) дотримання Кодексу суддівської етики;

ґ) використання української мови як єдиної державної мови під час здійснення правосуддя;

д) відсутність підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності;

е) нездійснення співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями та/або окупаційною адміністрацією держави-агресора після 20 лютого 2014 року;

є) визнання поширення державного суверенітету України на всю територію України, у тому числі тимчасово окуповану.

«У зв’язку із запровадженням нової форми декларації старі форми втратили чинність та недоступні для заповнення і подання на офіційному вебсайті Комісії.

Наразі в Комісії завершуються організаційно-технічні заходи, необхідні для впровадження нової форми декларації, а питання її затвердження заплановано розглянути найближчим часом», - додали у Комісії.

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