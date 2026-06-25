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Україна підписала зі Світовим банком пакет угод на 3,39 млрд доларів: кошти спрямують на ключові потреби держави

17:28, 25 червня 2026
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Фінансування спрямують на підтримку макрофінансової стабільності та забезпечення першочергових видатків державного бюджету.
Україна підписала зі Світовим банком пакет угод на 3,39 млрд доларів: кошти спрямують на ключові потреби держави
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Україна та Світовий банк підписали пакет угод на загальну суму 3,39 млрд доларів у межах Першої Програми політики розвитку робочих місць та зростання приватного сектору (DPO). Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

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За її словами, документи підписали Міністерство фінансів України та Світовий банк на полях Конференції з відновлення України (URC). Залучені кошти спрямують на підтримку макрофінансової стабільності держави та фінансування пріоритетних видатків державного бюджету.

Пакет домовленостей передбачає:

  • 1,04 млрд доларів позики на політику розвитку, з яких 500 млн доларів забезпечені гарантією Великої Британії, а ще 540 млн доларів — гарантією Японії;
  • 2,35 млрд доларів грантового фінансування від Фонду F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF.

Як зазначила очільниця уряду, укладення угоди стало можливим після виконання Україною умов програми. Для цього було ухвалено 13 законів і 7 підзаконних актів, які стосуються публічних закупівель, факторингу, інтеграції енергетичного ринку з ЄС, розвитку аграрного сектору, ветеранського підприємництва, житлової політики, дошкільної та професійної освіти, а також відновлення системи моніторингу парникових газів.

Окрім цього, під час зустрічі з президентом Світового банку Аджаєм Бангою сторони обговорили подальшу співпрацю. За словами Свириденко, триває робота над концепцією «Економіки майбутнього» — довгостроковою стратегією розвитку української економіки після завершення війни.

Серед пріоритетних напрямів також визначено розвиток сучасної житлової політики, зокрема масштабування доступної іпотеки, а також проведення поетапної та прозорої приватизації із залученням стратегічних інвесторів.

Прем'єр-міністерка подякувала Світовому банку, Японії та Великій Британії за підтримку України, а також уряду й Верховній Раді за реалізацію необхідних реформ, які дали змогу досягти цих домовленостей.

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уряд Кабінет Міністрів України Україна банк Юлія Свириденко

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