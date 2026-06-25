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Для учасників ринків капіталу оновили вимоги до перевірки профпридатності

23:30, 25 червня 2026
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Нові правила поширюються на керівників, членів органів управління, внутрішніх аудиторів, комплаєнс- та ризик-менеджерів, відповідальних за фінансовий моніторинг.
Для учасників ринків капіталу оновили вимоги до перевірки профпридатності
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НКЦПФР повідомила, що оновила порядок погодження працівників, призначених на керівні та відповідальні посади у професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків (крім банків). Тепер вони обов’язково проходитимуть тестування.

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Для цього на базі «Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України» діятиме незалежний Центр проведення тестування.

Тести складатимуться з чотирьох розділів: базові знання з економіки та фінансів, етичні норми діяльності на ринках капіталу, спеціальне законодавство, практичні вміння та навички.

Окремих фахівців, які успішно впораються з тестами, Комісія може запросити на співбесіду. Під час інтерв’ю оцінюватимуть практичний досвід людини, її здатність виявляти ризики та ухвалювати рішення в нестандартних ситуаціях, а також обставини, які мають значення для оцінки ділової репутації.

Нові правила поширюються на керівників, членів органів управління, внутрішніх аудиторів, комплаєнс- та ризик-менеджерів, відповідальних за фінансовий моніторинг. Окремо прописані правила для тих, хто тимчасово виконує обов’язки.

Комісія також деталізує підстави для проведення вибіркового контролю погоджених працівників. Якщо виникнуть сумніви в доброчесності людини або в її діловій репутації, Комісія може скасувати своє погодження.

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