Для участников рынков капитала обновили требования к проверке профессиональной пригодности

Новые правила распространяются на руководителей, членов органов управления, внутренних аудиторов, комплаенс- и риск-менеджеров, ответственных за финансовый мониторинг.

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НКЦБФР сообщила, что обновила порядок согласования работников, назначаемых на руководящие и ответственные должности у профессиональных участников рынков капитала и организованных товарных рынков (кроме банков). Теперь они в обязательном порядке будут проходить тестирование.

Для этого на базе «Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины» будет действовать независимый Центр проведения тестирования.

Тесты будут состоять из четырех разделов: базовые знания по экономике и финансам, этические нормы деятельности на рынках капитала, специальное законодательство, практические умения и навыки.

Отдельных специалистов, успешно прошедших тестирование, Комиссия может пригласить на собеседование. Во время интервью будут оцениваться практический опыт человека, его способность выявлять риски и принимать решения в нестандартных ситуациях, а также обстоятельства, имеющие значение для оценки деловой репутации.

Новые правила распространяются на руководителей, членов органов управления, внутренних аудиторов, комплаенс- и риск-менеджеров, ответственных за финансовый мониторинг. Отдельно прописаны правила для лиц, временно исполняющих обязанности.

Комиссия также детализирует основания для проведения выборочного контроля согласованных работников. Если возникнут сомнения в добропорядочности человека или его деловой репутации, Комиссия может отменить свое согласование.

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