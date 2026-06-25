Мужчину отправили за решетку по делу о диверсии, и он подал апелляцию: что решил апелляционный суд

Городской суд назначил мужчине наказание в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: tsn.ua

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Хмельницкий апелляционный суд подтвердил законность приговора жителю г. Хмельницкого, признанному виновным в диверсии и несанкционированном распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины, совершенных в условиях военного положения. Апелляционные жалобы обвиняемого и его защитника суд отклонил. Об этом сообщил Хмельницкий апелляционный суд.

Согласно приговору суда, 22-летний житель Хмельницкого через мессенджер Telegram установил связь с неустановленными лицами, от которых за денежное вознаграждение получал задания фотографировать места расположения ВСУ и совершать поджоги объектов железнодорожной инфраструктуры на территории Хмельницкой области.

В течение июля–августа 2024 года он фотографировал военные объекты и транспортные средства и передавал через мессенджер полученные изображения и сведения, позволявшие идентифицировать места расположения Вооруженных Сил Украины.

В сентябре 2024 года, действуя во исполнение полученного задания и с целью ослабления государства, обвиняемый поджег релейный шкаф «ПОНАБ» на одном из железнодорожных участков Хмельницкого района. В результате поджога был поврежден элемент системы регулирования движения поездов, относящийся к объектам критической инфраструктуры АО «Укрзалізниця» и имеющий важное народнохозяйственное и оборонное значение. За выполнение этого задания он получил 200 долларов США.

Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области признал его виновным по части 2 статьи 113 и части 2 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины и назначил окончательное наказание в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.

Не согласившись с приговором, сторона защиты обжаловала правовую квалификацию действий обвиняемого по статье 113 УК Украины (диверсия). В апелляционных жалобах защитник и обвиняемый просили переквалифицировать его действия на статью 194 УК Украины — умышленное уничтожение или повреждение имущества — и назначить минимальное наказание.

По их мнению, сторона обвинения не доказала, что релейный шкаф является объектом, имеющим важное народнохозяйственное и оборонное значение, а действия обвиняемого были направлены именно на повреждение такого объекта.

Апелляционный суд отклонил эти доводы. Коллегия судей отметила, что согласно информации АО «Укрзалізниця» релейный шкаф «ПОНАБ» является объектом критической инфраструктуры железнодорожного транспорта. Его повреждение или уничтожение может привести к нарушению работы железной дороги, существенно ограничить логистические возможности государства, а в условиях военного положения — негативно повлиять на обороноспособность страны. Кроме того, по выводам специалистов, выход из строя такого оборудования создает риски для безопасности движения поездов и при определенных обстоятельствах может привести к авариям.

Суд также учел доказательства, свидетельствующие об осведомленности обвиняемого о назначении релейного шкафа и возможных последствиях его уничтожения. Материалы дела подтвердили, что он осознавал значение выбранного объекта железнодорожной инфраструктуры, понимал общественно опасный характер своих действий и выполнял задания лиц, действовавших в интересах государства-агрессора с целью ослабления государства.

Поэтому апелляционный суд согласился с выводом местного суда и признал правильной квалификацию действий подсудимого как диверсии, совершенной в условиях военного положения.

С полным текстом определения апелляционного суда по делу № 686/3055/25 можно будет ознакомиться в ЕГРСР.

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