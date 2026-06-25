На Житомирщине шестерых детей госпитализировали после фастфуда: самому младшему ребенку — 1,5 года

По факту отравления детей фастфудом в Звягеле зарегистрировано уголовное производство.

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В Звягеле дети отравились фастфудом. По данному факту зарегистрировано уголовное производство.

Как сообщили в прокуратуре, ювенальные прокуроры зарегистрировали уголовное производство по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массового отравления людей (ч. 1 ст. 325 УК Украины).

Что известно

22 июня в инфекционное отделение КНП «Звягельская многопрофильная больница» были доставлены на стационарное лечение шестеро детей в возрасте от 1,5 до 17 лет и двое взрослых с диагнозом «кишечная инфекция».

Как предварительно установлено, все отравились после употребления фастфуда в одном из местных заведений общественного питания.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства правонарушения.

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