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На Житомирщині шістьох дітей госпіталізували після фастфуду: найменшій дитині – 1,5 роки

21:45, 25 червня 2026
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За фактом отруєння дітей фастфудом у Звягелі зареєстроване кримінальне провадження.
На Житомирщині шістьох дітей госпіталізували після фастфуду: найменшій дитині – 1,5 роки
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У Звягелі діти отруїлися фастфудом. За фактом зареєстроване кримінальне провадження.

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Як повідомили у прокуратурі, ювенальні прокурори зареєстрували кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєння України (ч.1 ст.325 КК Україна).

Що відомо

22 червня до інфекційного відділення КНП «Звягельська багатопрофільна лікарня» було доставлено на стаціонарне лікування шестеро дітей віком від 1,5 до 17 років та двох дорослих з діагнозом «кишкова інфекція».

Як попередньо встановлено, всі отруїлись через вживання фастфуду в одному із місцевих закладів громадського харчування.

Наразі встановлюють всі обставини правопорушення. 

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прокуратура діти Житомир отруєння

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