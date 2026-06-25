Украина подписала со Всемирным банком пакет соглашений на 3,39 млрд долларов: средства направят на ключевые потребности

Финансирование направят на поддержку макрофинансовой стабильности и обеспечение первоочередных расходов государственного бюджета.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина и Всемирный банк подписали пакет соглашений на общую сумму 3,39 млрд долларов в рамках Первой программы политики развития рабочих мест и роста частного сектора (DPO). Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, документы подписали Министерство финансов Украины и Всемирный банк на полях Конференции по восстановлению Украины (URC). Привлеченные средства будут направлены на поддержку макрофинансовой стабильности государства и финансирование приоритетных расходов государственного бюджета.

Пакет договоренностей предусматривает:

1,04 млрд долларов займа на политику развития, из которых 500 млн долларов обеспечены гарантией Великобритании, еще 540 млн долларов — гарантией Японии;

2,35 млрд долларов грантового финансирования от Фонда F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF.

Как отметила глава правительства, заключение соглашения стало возможным после выполнения Украиной условий программы. Для этого были приняты 13 законов и 7 подзаконных актов, касающихся государственных закупок, факторинга, интеграции энергетического рынка с ЕС, развития аграрного сектора, ветеранского предпринимательства, жилищной политики, дошкольного и профессионального образования, а также восстановления системы мониторинга парниковых газов.

Кроме того, во время встречи с президентом Всемирного банка Аджаем Бангой стороны обсудили дальнейшее сотрудничество. По словам Свириденко, продолжается работа над концепцией «Экономики будущего» — долгосрочной стратегией развития украинской экономики после завершения войны.

Среди приоритетных направлений также определены развитие современной жилищной политики, в частности масштабирование доступной ипотеки, а также проведение поэтапной и прозрачной приватизации с привлечением стратегических инвесторов.

Премьер-министр поблагодарила Всемирный банк, Японию и Великобританию за поддержку Украины, а также правительство и Верховную Раду за реализацию необходимых реформ, которые позволили достичь этих договоренностей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.