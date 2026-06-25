  1. Законодательство
  2. / В Украине

Опубликован закон о новых правилах декларирования для судей

16:08, 25 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Новый закон вводит единую декларацию добропорядочности и расширяет полномочия ВККС по проверке судей.
Опубликован закон о новых правилах декларирования для судей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В газете «Голос України» был опубликован Закон Украины № 4905-IX «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и Закон Украины «О Высшем совете правосудия» относительно усовершенствования деклараций добропорядочности судьи и родственных связей судьи».

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», закон № 4905-ІХ определяет порядок подачи одной объединенной декларации о добропорядочности и родственных связях судей, усиливает подотчетность судебной власти в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии — через обязательное указание в декларациях данных о законности происхождения имущества.

Документ является частью обязательств Украины по укреплению верховенства права и очищению судебной власти от недобропорядочных элементов. Главная цель — сделать процесс декларирования родственных связей и добропорядочности не просто формальностью, а механизмом мониторинга жизни судьи.

Документ вносит изменения в базовые Законы «О судоустройстве и статусе судей» и «О Высшем совете правосудия». Наиболее острые вопросы — это привлечение международных экспертов, защита персональных данных родственников и сроки давности для проверок.

Главные нововведения

Как указывала «Судебно-юридическая газета», вместо нескольких разных отчетов судьи будут подавать одну интегрированную декларацию. Отчетность будет заполняться в электронной форме на официальном сайте Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) ежегодно до 1 мая.

Она будет состоять из четкого перечня утверждений, где необходимо выбрать «подтверждаю» или «не подтверждаю», а также подробных сведений о родственниках.

Закон радикально расширяет круг лиц, чья связь с судьей подлежит обязательному декларированию, если они занимали высокие должности в течение последних 5 лет. За сокрытие родственников во властной вертикали будет грозить ответственность. В обновленный список вошли:

  • члены Высшего совета правосудия (ВСП), ВККС, судьи и работники аппаратов судов;
  • Президент Украины, Руководитель Офиса Президента и его заместители;
  • народные депутаты, члены Кабинета Министров, руководители НАБУ и НАПК;
  • члены Общественного совета добропорядочности (ОСД) и Этического совета.

Помимо мониторинга состояния и имущества, в декларацию вводятся новые пункты, которые будут проверять гражданскую и профессиональную позицию судьи. В частности, каждый служитель Фемиды будет обязан официально подтвердить:

  • Непосещение территории государства-агрессора и временно оккупированных территорий Украины;
  • Несотрудничество с оккупационными администрациями РФ начиная с 20 февраля 2014 года;
  • Использование украинского языка как единственного государственного при осуществлении правосудия и проведении судебных заседаний;
  • Безоговорочное соблюдение Кодекса судейской этики.

Механизм проверки

ВККС получает полномочия проводить проверку на основании информации от любого лица, которая обоснованно свидетельствует о недостоверности данных.

Проверка может быть начата не позднее трех лет со дня подачи декларации.

Если информация о недостоверности подтверждается, материалы передаются в орган дисциплинарного производства (ВСП).

Закон позволяет ВККС определять очередность проверок в Регламенте. Без четких законодательных критериев это создает пространство для субъективизма или политического давления на судей.

Документ также затронул финансовые гарантии. В статье 135 закреплено, что для расчета оклада судьи не может применяться иная величина, чем прожиточный минимум для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января соответствующего года. Это ставит точку в попытках Правительства манипулировать зарплатами судей через подзаконные акты.

Кабинету Министров поручено в течение 6 месяцев разработать проект о временных особенностях индивидуальной проверки судей Верховного Суда и высших специализированных судов с привлечением независимых экспертов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья ВККС закон декларация декларирование электронная декларация

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

«Пустая» декларация и карточки физлиц: мифы об упрощенной системе, которые стоят ФЛП денег

Разбираем основные причины штрафов, нормы законодательства, судебную практику и советы, как избежать проблем с налоговой.

Военная служба — не уважительная причина: Верховный Суд подтвердил отказ в возврате ипотечной квартиры из-за пропуска исковой давности

Верховный Суд отказал в возврате ипотечной квартиры, проданной на торгах, из-за пропуска исковой давности и не признал военную службу уважительной причиной.

Пропущенный срок по наследству во время войны придется доказывать в суде – Верховный Суд

Война больше не оправдание: Верховный Суд ужесточил подход к срокам принятия наследства.

Правило 60 дней: могут ли ВПЛ отменить статус из-за отсутствия по месту жительства

Когда могут отменить справку перселенца, угрожает ли риск из-за отсутствия более 60 дней и как защитить свои права в суде.

Верховный Суд подтвердил предел повышения цены — не более 10% стоимости договора в госзакупках

Верховный Суд отменил решение о взыскании 43,6 млн грн за дополнительные строительные работы, указав на нарушение правил публичных закупок.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]