Утерянная, поврежденная или задержанная посылка: какие права имеет потребитель

Потребитель может подать претензию оператору почтовой связи и потребовать возмещения.

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В случаях, когда посылка потерялась, была повреждена или доставлена с опозданием, у потребителя есть четко определенные права, объясняет Госпродпотребслужба.

Большинство граждан хотя бы раз сталкивались с ситуацией, когда заказанный товар не соответствует ожиданиям, упаковка оказывается поврежденной или отправление вообще не удается отследить.

В таких случаях потребитель имеет право на получение полной информации об услуге, ее стоимости и сроках доставки. Также предусмотрено право требовать надлежащего качества почтовых услуг и обращаться к оператору почтовой связи с претензией в случае потери, повреждения или задержки отправления.

Чтобы минимизировать риски и защитить свои интересы, в Госпродпотребслужбе советуют соблюдать простые правила: сохранять квитанции или чеки, пользоваться сервисами отслеживания, оформлять застрахованную стоимость для ценных отправлений, по возможности составлять опись вложения и осматривать посылку непосредственно при получении.

Если при получении обнаружено повреждение упаковки или содержимого, не следует покидать отделение — необходимо попросить сотрудника зафиксировать факт повреждения и составить соответствующий акт.

В ведомстве подчеркивают, что знание своих прав является ключевым инструментом их защиты.

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