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Кабмин просят пересмотреть запрет кратома из-за случаев задержаний при получении посылок с ним

15:58, 25 июня 2026
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Кратом в Украине предлагают вывести из-под запрета и ввести государственное регулирование.
Кабмин просят пересмотреть запрет кратома из-за случаев задержаний при получении посылок с ним
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В Кабмин подали петицию с призывом пересмотреть решение о запрете кратома (Mitragyna speciosa) и его основных алкалоидов. В обращении предлагают провести публичный пересмотр оснований запрета, привлечь профильных специалистов к обсуждению и рассмотреть возможность изменения правового статуса этого растения. При этом все приведенные в петиции аргументы являются позицией ее авторов и не означают, что государство уже приняло соответствующие решения.

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К премьер-министру Юлии Свириденко и членам Кабмина обращаются с просьбой пересмотреть решение о запрете кратома (Mitragyna speciosa) и его основных алкалоидов, а также инициировать процедуру изменения их правового статуса.

В тексте петиции отмечается, что кратом является растением природного происхождения, которое, по утверждению авторов, «не относится к синтетическим веществам» и «имеет определенные полезные свойства». По их мнению, полный запрет не устранил спрос, а способствовал появлению теневого рынка, где отсутствует контроль качества и безопасности продукции.

Какими аргументами обосновывают обращение

По мнению автора петиции, государственная политика в отношении кратома должна основываться на научных данных, а действующий подход к регулированию нуждается в пересмотре.

В частности, в обращении сказано: «Государственная политика должна быть последовательной и основываться на научных данных. Алкоголь и табачные изделия, влияние которых на здоровье населения хорошо изучено и признается государством, регулируются через законодательные ограничения, контроль качества и возрастные ограничения, а не через полный запрет. Аналогичный подход целесообразно рассмотреть и в отношении кратома».

Отдельный раздел петиции посвящен ситуациям, когда граждане заказывают кратом через интернет-магазины. Автор обращения указывает: «Особую обеспокоенность вызывает ситуация, когда граждане, не осознавая всех юридических последствий, заказывают кратом через интернет-магазины, а впоследствии сталкиваются с задержанием при получении посылки в почтовом отделении».

Также в документе отмечается: «Обычно это законопослушные граждане, которые не имеют судимостей и привлечений и не имеют намерения причинять вред другим, и фактически оказываются перед угрозой ответственности из-за приобретения продукта растительного происхождения. Мы считаем, что подобные ситуации не способствуют ни общественной безопасности, ни укреплению доверия граждан к государственным институтам».

Кроме того, авторы петиции подчеркивают: «Целью государства должно быть не наказание совершеннолетних граждан за личный выбор, а минимизация рисков через прозрачное регулирование и информирование населения».

Какие изменения просят рассмотреть

В петиции правительство просят:

  • провести открытый и публичный пересмотр оснований включения кратома в перечень запрещенных веществ;
  • привлечь к этому процессу ученых, токсикологов, врачей, юристов и представителей общественности;
  • рассмотреть вопрос об исключении кратома и его основных алкалоидов из перечня запрещенных веществ либо изменении их правового статуса;
  • разработать систему государственного регулирования оборота кратома для совершеннолетних лиц, предусматривающую требования к качеству продукции, ее маркировке и возрастные ограничения;
  • обеспечить принятие решений на основе актуальных научных данных и анализа рисков.

Петиция №41/010192-26эп зарегистрирована 25 июня 2026 года. До завершения сбора подписей остается 92 дня.

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