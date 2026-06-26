В Кропивницком из колодца вытащили двух барсуков — фото и видео спасения

После спасения животных вернули в естественную среду обитания.

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В Кропивницком спасатели извлекли из недействующего колодца двух барсуков. Животные оказались в ловушке и не могли самостоятельно выбраться наружу. Об этом сообщили в ГСЧС.

Борсуков случайно обнаружили работники водного хозяйства во время обследования коммуникаций.

Впоследствии выяснилось, что самка борсука беременна и вскоре должна родить детёнышей. Оба животных были истощены и обезвожены. Вероятно, они находились в колодце несколько дней, не имея возможности выбраться.

К спасательной операции были привлечены спасатели и специалисты реабилитационного центра. Они осторожно подняли животных на поверхность.

После осмотра, предоставления воды, еды и необходимой помощи барсуки быстро пришли в себя. После этого их выпустили в естественную среду обитания.

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