  1. В Украине

Реестры Минюста некоторое время не будут работать: когда и почему

15:49, 25 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Будут проводиться плановые технические работы.
Реестры Минюста некоторое время не будут работать: когда и почему
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

ГП «Национальные информационные системы» сообщило, что с 00:00 до 02:00 26 июня будут проводиться плановые технические работы по обслуживанию программного обеспечения Единых и Государственных реестров, создание и обеспечение функционирования которых относится к компетенции Министерства юстиции.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«В связи с этим в указанный период работа реестров будет недоступна», — говорится в сообщении.

Добавим, Государственное предприятие «Национальные информационные системы» сообщали, что 5 июня в рамках проведенных технических работ было внедрено обновленное программное обеспечение Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

минюст

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

«Пустая» декларация и карточки физлиц: мифы об упрощенной системе, которые стоят ФЛП денег

Разбираем основные причины штрафов, нормы законодательства, судебную практику и советы, как избежать проблем с налоговой.

Военная служба — не уважительная причина: Верховный Суд подтвердил отказ в возврате ипотечной квартиры из-за пропуска исковой давности

Верховный Суд отказал в возврате ипотечной квартиры, проданной на торгах, из-за пропуска исковой давности и не признал военную службу уважительной причиной.

Пропущенный срок по наследству во время войны придется доказывать в суде – Верховный Суд

Война больше не оправдание: Верховный Суд ужесточил подход к срокам принятия наследства.

Правило 60 дней: могут ли ВПЛ отменить статус из-за отсутствия по месту жительства

Когда могут отменить справку перселенца, угрожает ли риск из-за отсутствия более 60 дней и как защитить свои права в суде.

Верховный Суд подтвердил предел повышения цены — не более 10% стоимости договора в госзакупках

Верховный Суд отменил решение о взыскании 43,6 млн грн за дополнительные строительные работы, указав на нарушение правил публичных закупок.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]