Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей обновили: что изменилось

ГП «НАИС» обновило программное обеспечение ЕГР.

Фото: cnaprv.gov.ua

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Государственное предприятие «Национальные информационные системы» сообщило, что 5 июня в рамках проведенных технических работ было внедрено обновленное программное обеспечение Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР).

Перечень обновлений ЕГР:

Оптимизирован функционал создания связей между предшественниками и правопреемниками в процессах реорганизации. В частности, внедрен единый подход к отображению данных о предшественниках и правопреемниках по принципу расчета связей между субъектами. Сведения о правопреемнике/предшественнике будут отображаться в данных о субъектах с момента первого внесения предшественника или правопреемника в одном из таких субъектов процесса реорганизации. Например: если со стороны одного субъекта добавить предшественника, то со стороны другого субъекта он отобразится автоматически как правопреемник. Доработан контроль системы относительно обязательности очистки архивного поля «Название» блока «Сведения об органах управления» вкладки «Информация» при проведении регистрационных действий:

«Государственная регистрация изменений в сведения о юридическом лице» — в случае выбора типа изменений «Изменение сведений об органах управления юридического лица»;

«Корректировка»;

«Корректировка (техническая)»;

«Государственная регистрация включения сведений о юридическом лице» — в случае проведения такого регистрационного действия в имеющемся регистрационном деле.

Оптимизирован функционал безопасности программного обеспечения ЕГР.

Перечень других улучшений и устраненных недостатков функционала ЕГР:

Устранен недостаток отображения знаков препинания в блоке «Фамилия, имя, отчество лица, назначенного управляющим имуществом физического лица-предпринимателя» при просмотре подробной информации о субъекте (бесплатный запрос) на портале usr.minjust.gov.ua.

Исправлен недостаток, связанный с некорректной работой системы при проведении регистрационного действия «Государственная регистрация изменений в сведения о юридическом лице» (тип изменений: «Изменение сведений о членах руководящих органов» / «Изменение цели деятельности») — добавлен контроль факта отсутствия внесения изменений. Устранен недостаток, связанный с удалением всего списка имеющихся записей о членах руководящих органов при необходимости удаления только одной записи на вкладке «Члены руководящих органов». Устранена ошибка типа «Cannot read properties of undefined (reading 'enable')», которая возникала при просмотре данных операции по некоторым юридическим лицам, в отношении которых были внесены изменения в сведения о членах руководящих органов.

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