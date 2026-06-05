Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей обновили: что изменилось
11:58, 5 июня 2026
ГП «НАИС» обновило программное обеспечение ЕГР.
Фото: cnaprv.gov.ua
Государственное предприятие «Национальные информационные системы» сообщило, что 5 июня в рамках проведенных технических работ было внедрено обновленное программное обеспечение Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР).
Перечень обновлений ЕГР:
- Оптимизирован функционал создания связей между предшественниками и правопреемниками в процессах реорганизации. В частности, внедрен единый подход к отображению данных о предшественниках и правопреемниках по принципу расчета связей между субъектами. Сведения о правопреемнике/предшественнике будут отображаться в данных о субъектах с момента первого внесения предшественника или правопреемника в одном из таких субъектов процесса реорганизации. Например: если со стороны одного субъекта добавить предшественника, то со стороны другого субъекта он отобразится автоматически как правопреемник.
- Доработан контроль системы относительно обязательности очистки архивного поля «Название» блока «Сведения об органах управления» вкладки «Информация» при проведении регистрационных действий:
- «Государственная регистрация изменений в сведения о юридическом лице» — в случае выбора типа изменений «Изменение сведений об органах управления юридического лица»;
- «Корректировка»;
- «Корректировка (техническая)»;
- «Государственная регистрация включения сведений о юридическом лице» — в случае проведения такого регистрационного действия в имеющемся регистрационном деле.
- Оптимизирован функционал безопасности программного обеспечения ЕГР.
Перечень других улучшений и устраненных недостатков функционала ЕГР:
- Устранен недостаток отображения знаков препинания в блоке «Фамилия, имя, отчество лица, назначенного управляющим имуществом физического лица-предпринимателя» при просмотре подробной информации о субъекте (бесплатный запрос) на портале usr.minjust.gov.ua.
- Исправлен недостаток, связанный с некорректной работой системы при проведении регистрационного действия «Государственная регистрация изменений в сведения о юридическом лице» (тип изменений: «Изменение сведений о членах руководящих органов» / «Изменение цели деятельности») — добавлен контроль факта отсутствия внесения изменений.
- Устранен недостаток, связанный с удалением всего списка имеющихся записей о членах руководящих органов при необходимости удаления только одной записи на вкладке «Члены руководящих органов».
- Устранена ошибка типа «Cannot read properties of undefined (reading 'enable')», которая возникала при просмотре данных операции по некоторым юридическим лицам, в отношении которых были внесены изменения в сведения о членах руководящих органов.
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