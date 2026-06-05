Кабмин отменяет обязательную поверку части измерительных приборов: что изменится для бизнеса

Правительство радикально пересмотрело правила поверки измерительной техники.

Фото: chinacanaan.com

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Кабинет Министров принял постановление, которая дерегулирует сферу метрологии и сокращает перечень средств измерительной техники, подлежащих обязательной периодической поверке. Документ исключает 10 категорий таких средств из соответствующего перечня и еще 9 категорий — из приложения к техническому регламенту. Постановление вступит в силу через шесть месяцев после опубликования, сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

«Это решение устраняет избыточное регулирование там, где оно уже не соответствует практике применения метрологического законодательства. Для бизнеса это означает меньше обязательных процедур и более понятные правила работы с измерительной техникой. В то же время государство сохраняет контроль в сферах, где точность измерений важна для безопасности людей, охраны здоровья и расчетов между потребителями и поставщиками», — отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Петрук.

Изменения внесены в два правительственных документа: постановление Кабинета Министров Украины № 374 «Об утверждении перечня категорий законодательно регулируемых средств измерительной техники, подлежащих периодической поверке» и постановление Кабинета Министров Украины № 94 «Об утверждении Технического регламента законодательно регулируемых средств измерительной техники».

Постановление касается приборов, которые используют предприятия, лаборатории, производители, поставщики и другие организации в своей работе. В частности, речь идет об отдельных средствах для измерения электрических параметров, уровня шума, условий хранения и транспортировки пищевых продуктов и лекарственных средств и т. д.

Кроме сокращения перечней, постановление уточняет названия 12 категорий измерительной техники и сферы применения еще 11 категорий. Такие изменения должны устранить неточности, выявленные за время практического применения перечня.

Также постановление уточняет категорию № 18 «Измерители», объединив в ней несколько действующих категорий. К ней будут относиться, в частности, приборы для измерения электротехнических параметров электроустановок, напряжения и силы тока, сопротивления изоляции, показателей качества электроэнергии и тока утечки. В то же время это уточнение не касается смарт-счетчиков электроэнергии — для них предусмотрена отдельная категория.

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