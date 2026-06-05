Элитные автомобили, наличные и миллионные расхождения в декларациях: полиция проводит масштабные обыски у должностных лиц ВВК

Нацполиция проводит операцию «Эскулап» в отношении чиновников ВВК, проверяемых на незаконное обогащение и недостоверное декларирование.

фото: полиция

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Нацполиция проводит масштабную операцию «Эскулап», направленную на выявление фактов незаконного обогащения и недостоверного декларирования должностных лиц врачебных комиссий.

Правоохранители проверяют информацию о возможных расхождениях между данными, указанными в декларациях должностных лиц, и их фактическим имущественным состоянием. По предварительным данным, суммы таких расхождений составляют от 2 до 11 млн грн.

В полиции отметили, что речь идет о случаях, когда в декларациях не были указаны активы близких родственников, в частности автомобили, квартиры, дома, земельные участки и наличные денежные средства. Также проверяются факты декларирования имущества, стоимость которого может существенно превышать официальные доходы должностных лиц.

В рамках уголовных производств сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции совместно со следственными подразделениями и прокуратурами в сфере обороны провели 58 обысков в 16 регионах Украины. Следственные действия проходили по местам проживания фигурантов дел и в их транспортных средствах.

Во время обысков правоохранители изъяли ряд автомобилей, в частности Mercedes-Benz GLE 300D 2025 года выпуска стоимостью более 100 тысяч долларов, а также наличные средства в национальной и иностранной валюте. Кроме того, изъяты медицинская документация, выписки и документы военно-врачебных комиссий по 36 пациентам, договоры, чеки о переводах денежных средств и оплате товаров на суммы от 600 тысяч до более чем одного миллиона гривен.

В полиции сообщили, что изъятые документы могут свидетельствовать о возможной легализации средств, полученных незаконным путем. Все выявленные факты проверяются в рамках открытых уголовных производств.

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