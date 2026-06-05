Елітні авто, готівка і мільйонні розбіжності в деклараціях: поліція проводить масштабні обшуки у посадовців ВЛК

Нацполіція проводить операцію «Ескулап» щодо посадовців ВЛК, яких перевіряють на незаконне збагачення та недостовірне декларування.

фото: поліція

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Нацполіція проводить масштабну операцію «Ескулап», спрямовану на виявлення фактів незаконного збагачення та недостовірного декларування посадовців лікарських комісій.

Правоохоронці перевіряють інформацію щодо можливих розбіжностей між даними, зазначеними в деклараціях посадовців, та їхнім фактичним майновим станом. За попередніми даними, суми таких розбіжностей становлять від 2 до 11 млн грн.

У поліції зазначили, що йдеться про випадки, коли в деклараціях не були вказані активи близьких родичів, зокрема автомобілі, квартири, будинки, земельні ділянки та готівкові кошти. Також перевіряються факти декларування майна, вартість якого може суттєво перевищувати офіційні доходи посадовців.

У межах кримінальних проваджень співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно зі слідчими підрозділами та прокуратурами у сфері оборони провели 58 обшуків у 16 регіонах України. Слідчі дії відбувалися за місцями проживання фігурантів справ та в їхніх транспортних засобах.

Під час обшуків правоохоронці вилучили низку автомобілів, зокрема Mercedes-Benz GLE 300D 2025 року випуску вартістю понад 100 тисяч доларів, а також готівку в національній та іноземній валюті. Крім того, вилучено медичну документацію, виписки та документи військово-лікарських комісій щодо 36 пацієнтів, договори, чеки про перекази коштів та оплату товарів на суми від 600 тисяч до понад одного мільйона гривень.

У поліції повідомили, що вилучені документи можуть свідчити про можливу легалізацію коштів, отриманих незаконним шляхом. Усі виявлені факти перевіряються в межах відкритих кримінальних проваджень.

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