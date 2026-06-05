  1. В Україні

Елітні авто, готівка і мільйонні розбіжності в деклараціях: поліція проводить масштабні обшуки у посадовців ВЛК

11:41, 5 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Нацполіція проводить операцію «Ескулап» щодо посадовців ВЛК, яких перевіряють на незаконне збагачення та недостовірне декларування.
Елітні авто, готівка і мільйонні розбіжності в деклараціях: поліція проводить масштабні обшуки у посадовців ВЛК
фото: поліція
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Нацполіція проводить масштабну операцію «Ескулап», спрямовану на виявлення фактів незаконного збагачення та недостовірного декларування посадовців лікарських комісій.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Правоохоронці перевіряють інформацію щодо можливих розбіжностей між даними, зазначеними в деклараціях посадовців, та їхнім фактичним майновим станом. За попередніми даними, суми таких розбіжностей становлять від 2 до 11 млн грн.

У поліції зазначили, що йдеться про випадки, коли в деклараціях не були вказані активи близьких родичів, зокрема автомобілі, квартири, будинки, земельні ділянки та готівкові кошти. Також перевіряються факти декларування майна, вартість якого може суттєво перевищувати офіційні доходи посадовців.

У межах кримінальних проваджень співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно зі слідчими підрозділами та прокуратурами у сфері оборони провели 58 обшуків у 16 регіонах України. Слідчі дії відбувалися за місцями проживання фігурантів справ та в їхніх транспортних засобах.

Під час обшуків правоохоронці вилучили низку автомобілів, зокрема Mercedes-Benz GLE 300D 2025 року випуску вартістю понад 100 тисяч доларів, а також готівку в національній та іноземній валюті. Крім того, вилучено медичну документацію, виписки та документи військово-лікарських комісій щодо 36 пацієнтів, договори, чеки про перекази коштів та оплату товарів на суми від 600 тисяч до понад одного мільйона гривень.

У поліції повідомили, що вилучені документи можуть свідчити про можливу легалізацію коштів, отриманих незаконним шляхом. Усі виявлені факти перевіряються в межах відкритих кримінальних проваджень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція поліція обшук ВЛК

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Україна запускає спрощене митне оформлення товарів і переходить до цифрової митниці без черг і паперів

У межах митної реформи пропонується об’єднати митні електронні системи в єдину цифрову платформу для обробки та обміну даними.

ЄСПЛ визнав непропорційною конфіскацію, яка змушує одного співучасника відповідати за весь злочинний дохід групи

ЄСПЛ визнав непропорційною конфіскацію, яка покладає на одного співучасника відповідальність за весь злочинний дохід групи.

Верховний Суд не погодився з ТЦК: щомісячна допомога ветеранам не є зарплатою

ТЦК та СП не можуть блокувати виплати щомісячної грошової допомоги військовим, прирівнюючи її до зарплати і обмежуючи ветеранів у строках звернення до суду.

Реформа позасудових спорів під питанням: законопроєкт потребує доопрацювання

В Україні пропонують запустити систему альтернативного врегулювання споживчих конфліктів, однак у чинній редакції законопроєкт потребує доопрацювання.

Судові ухвали можуть закрити в реєстрі на рік: Рада поставила на паузу спірну реформу

Законопроєкт, який змінює правила публікації судових рішень з міркувань безпеки, не отримав підтримки в профільному комітеті.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]