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Кабмін скасовує обов’язкову повірку частини вимірювальних приладів: що зміниться для бізнесу

15:36, 5 червня 2026
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Уряд радикально переглянув правила для повірки вимірювальної техніки.
Кабмін скасовує обов’язкову повірку частини вимірювальних приладів: що зміниться для бізнесу
Фото: chinacanaan.com
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Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка дерегулює сферу метрології та скорочує перелік засобів вимірювальної техніки, що підлягають обов’язковій періодичній повірці. Документ виключає 10 категорій таких засобів із відповідного переліку та ще 9 категорій — із додатку до технічного регламенту. Постанова набере чинності через шість місяців після опублікування, передає Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

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«Це рішення прибирає зайве регулювання там, де воно вже не відповідає практиці застосування метрологічного законодавства. Для бізнесу це означає менше обов’язкових процедур і зрозуміліші правила роботи з вимірювальною технікою. Водночас держава зберігає контроль у сферах, де точність вимірювань важлива для безпеки людей, охорони здоров’я та розрахунків між споживачами і постачальниками», — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Петрук.

Зміни внесено до двох урядових документів: постанови Кабінету Міністрів України №374 «Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці» та постанови Кабінету Міністрів України №94 «Про затвердження Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки».

Постанова стосується приладів, які використовують підприємства, лабораторії, виробники, постачальники та інші організації у своїй роботі. Зокрема, йдеться про окремі засоби для вимірювання електричних параметрів, рівня шуму, умов зберігання і транспортування харчових продуктів та лікарських засобів тощо.

Крім скорочення переліків, постанова уточнює назви 12 категорій вимірювальної техніки та сфери застосування ще 11 категорій. Такі зміни мають прибрати неточності, виявлені за час практичного застосування переліку.

Також постанова уточнює категорію №18 “Вимірювачі”, об’єднавши в ній кілька чинних категорій. До неї віднесуть, зокрема, прилади для вимірювання електротехнічних параметрів електроустановок, напруги та сили струму, опору ізоляції, показників якості електроенергії й струму витоку. Водночас це уточнення не стосується смарт-лічильників електроенергії — для них передбачена окрема категорія.

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Кабінет Міністрів України

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