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Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців оновили: що змінилося

11:58, 5 червня 2026
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ДП «НАІС» оновило програмне забезпечення ЄДР.
Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців оновили: що змінилося
Фото: cnaprv.gov.ua
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Державне підприємство «Національні інформаційні системи» повідомило, що 5 червня в рамках проведених технічних робіт впроваджено оновлене програмне забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).

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Перелік оновлень ЄДР:

  1. Оптимізовано функціонал створення зв’язків між попередниками та правонаступниками в процесах реорганізації. Зокрема, впроваджено єдиний підхід до відображення даних про попередників та правонаступників за принципом розрахунку зв’язків між суб’єктами. Відомості про правонаступника/попередника будуть відображені у даних про суб’єктів з моменту першого внесення попередника або правонаступника в одному з таких суб’єктів процесу реорганізації. Наприклад: якщо з боку одного суб’єкта додати попередника, то з боку іншого суб’єкта він відобразиться автоматично як правонаступник.
  2. Доопрацьовано контроль системи на обов’язковість очищення архівного поля «Назва» блоку «Відомості про органи управління» вкладки «Інформація» при проведенні реєстраційних дій:
  • «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» – у разі обрання типу змін «Зміна відомостей про органи управління юридичної особи»;
  • «Корегування»;
  • «Корегування (технічне)»;
  • «Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу» – у разі проведення такої реєстраційної дії в наявній реєстраційній справі.
  1. Оптимізовано функціонал безпеки програмного забезпечення ЄДР.

Перелік інших покращень та усунених недоліків функціоналу ЄДР:

  1. Усунено недолік відображення розділових знаків у блоці «Прізвище, ім’я, по батькові особи, яка призначена управителем майна фізичної особи-підприємця» при перегляді детальної інформації про суб’єкта (безкоштовний запит) на порталі usr.minjust.gov.ua.
  2. Виправлено недолік, пов’язаний з некоректною роботою системи під час проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» (тип змін: «Зміна відомостей про членів керівних органів»/«Зміна мети діяльності») – додано контроль за фактом відсутності внесення змін.
  3. Усунено недолік щодо видалення всього списку наявних записів про членів керівних органів при необхідності видалення лише одного запису на вкладці «Члени керівних органів».
  4. Усунено помилку типу «Cannot read properties of undefined (reading 'enable')», яка виникала під час перегляду даних операції щодо деяких юридичних осіб, у яких було внесено зміни до відомостей про членів керівних органів.

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Єдиний державний реєстр юридичних осіб НАІС

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