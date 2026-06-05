Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців оновили: що змінилося
11:58, 5 червня 2026
ДП «НАІС» оновило програмне забезпечення ЄДР.
Фото: cnaprv.gov.ua
Державне підприємство «Національні інформаційні системи» повідомило, що 5 червня в рамках проведених технічних робіт впроваджено оновлене програмне забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).
Перелік оновлень ЄДР:
- Оптимізовано функціонал створення зв’язків між попередниками та правонаступниками в процесах реорганізації. Зокрема, впроваджено єдиний підхід до відображення даних про попередників та правонаступників за принципом розрахунку зв’язків між суб’єктами. Відомості про правонаступника/попередника будуть відображені у даних про суб’єктів з моменту першого внесення попередника або правонаступника в одному з таких суб’єктів процесу реорганізації. Наприклад: якщо з боку одного суб’єкта додати попередника, то з боку іншого суб’єкта він відобразиться автоматично як правонаступник.
- Доопрацьовано контроль системи на обов’язковість очищення архівного поля «Назва» блоку «Відомості про органи управління» вкладки «Інформація» при проведенні реєстраційних дій:
- «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» – у разі обрання типу змін «Зміна відомостей про органи управління юридичної особи»;
- «Корегування»;
- «Корегування (технічне)»;
- «Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу» – у разі проведення такої реєстраційної дії в наявній реєстраційній справі.
- Оптимізовано функціонал безпеки програмного забезпечення ЄДР.
Перелік інших покращень та усунених недоліків функціоналу ЄДР:
- Усунено недолік відображення розділових знаків у блоці «Прізвище, ім’я, по батькові особи, яка призначена управителем майна фізичної особи-підприємця» при перегляді детальної інформації про суб’єкта (безкоштовний запит) на порталі usr.minjust.gov.ua.
- Виправлено недолік, пов’язаний з некоректною роботою системи під час проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» (тип змін: «Зміна відомостей про членів керівних органів»/«Зміна мети діяльності») – додано контроль за фактом відсутності внесення змін.
- Усунено недолік щодо видалення всього списку наявних записів про членів керівних органів при необхідності видалення лише одного запису на вкладці «Члени керівних органів».
- Усунено помилку типу «Cannot read properties of undefined (reading 'enable')», яка виникала під час перегляду даних операції щодо деяких юридичних осіб, у яких було внесено зміни до відомостей про членів керівних органів.
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