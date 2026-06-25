Суд отказал в выселении семьи военнослужащего из служебного жилья: детали дела

Семья защитника получила жилье из ведомственного жилищного фонда Минобороны еще в 2010 году, до сих пор проживает в нем и не имеет другой недвижимости в собственности.

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В суд с иском о признании военнослужащего и членов его семьи утратившими право пользования служебной квартирой и об их выселении без предоставления другого жилого помещения обратился Квартирно-эксплуатационный отдел г. Сумы. Об этом сообщил Сумской апелляционный суд.

Свои требования истец обосновывал тем, что еще в 2018 году военнослужащий развелся с супругой и впоследствии выбыл для прохождения службы в другой гарнизон, расположенный за пределами Сумской области. Таким образом, он утратил право пользования служебным жилым помещением в связи с длительным отсутствием по месту регистрации, а другие ответчики являются бывшими членами его семьи и не имеют отношения к военной службе. Поэтому согласно Инструкции по организации обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Украины и членов их семей жилыми помещениями от 31 июля 2018 года № 380 они должны были сразу освободить занимаемое ими служебное жилое помещение. Более того, ответчики не оплачивают коммунальные услуги и не несут иных расходов по содержанию жилого помещения. По мнению истца, вышеуказанные обстоятельства создают препятствия Министерству обороны Украины в осуществлении его прав по пользованию и распоряжению служебным имуществом. В свою очередь неотложная общественная необходимость выселения ответчиков обоснована тем, что существует очередь военнослужащих, претендующих на заселение в служебное жилье.

Решением Ковпаковского районного суда г. Сумы в удовлетворении требований Квартирно-эксплуатационного отдела г. Сумы было отказано за необоснованностью. Не согласившись с таким решением суда первой инстанции, истец обратился в Сумской апелляционный суд с жалобой, в которой, ссылаясь на его незаконность и необоснованность, а также неправильное применение норм материального права и нарушение норм процессуального права, просил отменить решение и принять новое, которым удовлетворить исковые требования.

Рассмотрев материалы дела, коллегия судей отказала апеллянту в удовлетворении его требований. Принимая решение, суд указал, что перевод к другому месту службы и отсутствие ответчика по месту регистрации не являются основанием для его выселения из служебного жилья при отсутствии доказательств наличия у него другого постоянного либо служебного жилья. Такая позиция апелляционного суда полностью согласуется с выводами Верховного Суда, изложенными в постановлении от 19 ноября 2025 года по делу № 591/3807/22.

Что касается других ответчиков, апелляционный суд, ссылаясь на ряд судебных решений Верховного Суда, отметил, что бывшая супруга военнослужащего и двое их детей вселились в спорную квартиру на законных основаниях, проживают там длительное время и другого жилья в собственности не имеют. В свою очередь тот факт, что Инструкция по организации обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Украины и членов их семей жилыми помещениями от 31 июля 2018 года № 380 предусматривает выселение из служебного жилого помещения без предоставления другого жилого помещения «бывших членов семьи военнослужащего, которые остались проживать в нем после расторжения брака», не может быть бесспорным аргументом в пользу прекращения права на уважение к жилищу этих членов семьи.

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