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Ребенок родился за границей: нужно ли получать украинское свидетельство о рождении

08:30, 26 июня 2026
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Если ребенок уже зарегистрирован в другой стране, украинское свидетельство о рождении не выдается — рассказываем почему.
Ребенок родился за границей: нужно ли получать украинское свидетельство о рождении
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Украинцы, чьи дети родились за границей, все чаще сталкиваются с одним и тем же вопросом: можно ли получить украинское свидетельство о рождении, если ребенок уже официально зарегистрирован в другом государстве. Ответ однозначный — нет. Законодательство не допускает повторной регистрации одного и того же факта рождения, однако это не означает, что иностранное свидетельство не признается в Украине. Рассказываем, почему украинский ДРАЦС не может выдать новый документ и какие документы подтверждают рождение ребенка на территории Украины.

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Почему украинский ДРАЦС не выдает свидетельство о рождении, если ребенок родился за границей

В последнее время этот вопрос все чаще беспокоит украинских родителей, чьи дети родились за пределами Украины.

Факт рождения ребенка регистрируется компетентным органом того государства, на территории которого он родился. Именно этот орган составляет первичную актовую запись о рождении и выдает свидетельство о рождении.

В соответствии с законодательством Украины один и тот же факт рождения не может быть зарегистрирован повторно в другом государстве.

Именно поэтому органы государственной регистрации актов гражданского состояния Украины не могут выдать новое свидетельство украинского образца вместо уже выданного иностранного документа.

Иными словами, украинский ДРАЦС не является органом, который осуществлял государственную регистрацию рождения такого ребенка, а потому не имеет правовых оснований для составления новой актовой записи и выдачи свидетельства о рождении украинского образца.

Какие документы подтверждают рождение ребенка в Украине

Для подтверждения рождения ребенка в Украине используются:

  • свидетельство о рождении, выданное компетентным органом иностранного государства;
  • его перевод на украинский язык;
  • апостиль или консульская легализация (если это предусмотрено международными договорами);
  • документы, подтверждающие гражданство Украины.

Имеет ли иностранное свидетельство о рождении юридическую силу в Украине

Важно помнить, что надлежащим образом оформленное иностранное свидетельство о рождении имеет на территории Украины такую же юридическую силу, как и документы, выданные украинскими органами государственной регистрации актов гражданского состояния.

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