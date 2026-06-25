В Ивано-Франковской области мужчина с инвалидностью III группы не явился по повестке в ТЦК — как его наказал суд

Обвиняемый отказался принять повестку и не явился в ТЦК, несмотря на то, что ВЛК признала его годным.

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Военнообязанный, лицо с инвалидностью третьей группы, обвинялся в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 336 УК, — уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период.

Обстоятельства дела

15 июля 2024 года обвиняемый прибыл в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в соответствии с частью первой статьи 37 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе». В тот же день он прошел военно-медицинскую комиссию и, согласно справке ВМК № 131/21/870 от 15.07.2024, был признан годным к службе в воинских частях обеспечения во время всеобщей мобилизации в Вооруженных Силах Украины.

6 ноября 2024 года обвиняемому было оглашено и разъяснено содержание повестки о явке в 15:00 того же дня в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для отправки в воинскую часть. Действуя умышленно, зная о заключении военно-врачебной комиссии, обвиняемый отказался от получения повестки и покинул помещение территориального центра комплектования и социальной поддержки. Сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки был составлен акт об отказе в получении повестки.

Несмотря на то, что обвиняемый был предупрежден о сроке и необходимости явки, он не явился в 15:00 6 ноября 2024 года для отправки в воинскую часть, чем уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период.

В ходе судебного заседания обвиняемый сначала не признавал вину, но впоследствии полностью признал её в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьёй 336 Уголовного кодекса Украины, при обстоятельствах, изложенных в обвинительном акте. Он пояснил, что поступил неправильно, в настоящее время имеет инвалидность третьей группы и отсрочку от мобилизации, раскаивается в содеянном и просил не назначать реальное лишение свободы. Обвиняемый также отметил, что ранее его направляли в воинские части, но возвращали домой из-за состояния здоровья.

Виновность обвиняемого подтверждается показаниями свидетелей — сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые подтвердили факт вручения повестки, разъяснение последствий её невыполнения и отказ обвиняемого от получения повестки, а также письменными доказательствами: актом об отказе от получения повестки, рапортом, повесткой без подписи обвиняемого, поименным списком на отправку, справкой военно-врачебной комиссии, карточкой обследования и военным билетом.

Что решил суд

Городенковский районный суд Ивано-Франковской области по делу № 342/1484/24 вынес приговор, которым признал обвиняемого виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 336 Уголовного кодекса Украины.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на срок 3 года.

На основании статьи 75 Уголовного кодекса Украины обвиняемый освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком, установленным в размере 1 года 6 месяцев.

В соответствии со статьей 76 Уголовного кодекса Украины на осужденного возложены следующие обязанности: периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации; уведомлять уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы; не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации; выполнять меры, предусмотренные пробационной программой.

Суд учел степень тяжести совершенного нетяжкого преступления, личность обвиняемого, который ранее не судим, положительно характеризуется, имеет инвалидность третьей группы, искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию правонарушения в качестве обстоятельства, смягчающего наказание. Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено. Суд пришел к выводу, что такое наказание является необходимым и достаточным для исправления осужденного и предупреждения совершения им новых уголовных правонарушений.

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