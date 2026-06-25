На Івано-Франківщині чоловік з інвалідністю III групи не прийшов за повісткою до ТЦК – як його покарав суд

Обвинувачений відмовився від отримання повістки та не з’явився до ТЦК, попри визнання придатним ВЛК.

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Військовозобов’язаний, особа з інвалідністю третьої групи, обвинувачувався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 336 КК, — ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Обставини справи

15 липня 2024 року обвинувачений прибув до територіального центру комплектування та соціальної підтримки відповідно до частини першої статті 37 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу». Того ж дня він пройшов військово-лікарську комісію та згідно з довідкою ВЛК №131/21/870 від 15.07.2024 був визнаний придатним до служби у військових частинах забезпечення під час загальної мобілізації в Збройних Силах України.

6 листопада 2024 року обвинуваченому було оголошено та роз’яснено зміст повістки про явку о 15:00 того ж дня до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для відправки до військової частини. Діючи умисно, знаючи про висновок військово-лікарської комісії, обвинувачений відмовився від отримання повістки та покинув приміщення територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки було складено акт про відмову в отриманні повістки.

Будучи попередженим про строк і необхідність явки, обвинувачений не прибув о 15:00 6 листопада 2024 року для відправки до військової частини, чим ухилився від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

У судовому засіданні обвинувачений спочатку не визнавав вину, але згодом повністю визнав її у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 336 Кримінального кодексу України, при обставинах, викладених в обвинувальному акті. Він пояснив, що вчинив неправильно, наразі має інвалідність третьої групи та відстрочку від мобілізації, кається у скоєному та просив не призначати реальне позбавлення волі. Обвинувачений також зазначив, що раніше його направляли до військових частин, але повертали додому через стан здоров’я.

Винуватість обвинуваченого підтверджується показаннями свідків — працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які підтвердили факт оголошення повістки, роз’яснення наслідків її невиконання та відмову обвинуваченого від отримання повістки, а також письмовими доказами: актом про відмову від отримання повістки, рапортом, повісткою без підпису обвинуваченого, поіменним списком на відправку, довідкою військово-лікарської комісії, карткою обстеження та військовим квитком.

Що вирішив суд

Городенківський районний суд Івано-Франківської області у справі № 342/1484/24 ухвалив вирок, яким визнав обвинуваченого винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 336 Кримінального кодексу України.

Суд призначив обвинуваченому покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки.

На підставі статті 75 Кримінального кодексу України обвинуваченого звільнено від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 1 рік 6 місяців.

Відповідно до статті 76 Кримінального кодексу України на засудженого покладено такі обов’язки: періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації; виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою.

Суд врахував ступінь тяжкості вчиненого нетяжкого злочину, особу обвинуваченого, який раніше не судимий, позитивно характеризується, має інвалідність третьої групи, щире каяття та активне сприяння розкриттю правопорушення як обставину, що пом’якшує покарання. Обставин, що обтяжують покарання, не встановлено. Суд дійшов висновку, що таке покарання є необхідним і достатнім для виправлення засудженого та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень.

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