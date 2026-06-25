Не всі військові, чиє захворювання пов'язане із захистом Батьківщини, можуть отримати 100 тисяч гривень

Попри висновок ВЛК про зв'язок захворювання із захистом Батьківщини, суд не побачив підстав для виплати військовому 100 тисяч грн за час лікування.

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Сам по собі висновок військово-лікарської комісії про те, що захворювання військовослужбовця пов'язане із захистом Батьківщини, не є підставою для виплати додаткової винагороди у розмірі до 100 тисяч грн за час стаціонарного лікування. Таку виплату постанова Кабміну №168 (зі змінами) передбачає лише у разі лікування після поранення, контузії, травми або каліцтва, пов'язаних із захистом Батьківщини.

Відповідного висновку дійшов Другий апеляційний адміністративний суд.

Обставини справи

Колишній військовослужбовець звернувся до суду з вимогою визнати протиправною бездіяльність військової частини, яка після його звільнення не нарахувала та не виплатила йому додаткову винагороду у розмірі до 100 тисяч грн за період стаціонарного лікування з 17 жовтня по 16 грудня 2022 року. Також він просив стягнути середній заробіток за час затримки остаточного розрахунку при звільненні.

Позивач проходив військову службу з травня 2022 року по березень 2023 року, брав безпосередню участь у заходах із забезпечення оборони України та під час служби проходив тривале стаціонарне лікування, зокрема переніс ендопротезування кульшового суглоба. За цей період йому виплачували грошове забезпечення та додаткову винагороду у розмірі 30 тисяч грн відповідно до Постанови Кабінету Міністрів №168. Водночас він вважав, що має право на збільшену винагороду — до 100 тисяч грн.

Свої вимоги військовослужбовець обґрунтовував тим, що військово-лікарська комісія встановила причинний зв'язок його захворювання із захистом Батьківщини. На його думку, такий висновок ВЛК є достатньою підставою для отримання збільшеної винагороди. Крім того, він стверджував, що захворювання, яке існувало до проходження служби, загострилося під час виконання бойових завдань, що зрештою призвело до необхідності ендопротезування кульшового суглоба.

Ця справа вже проходила всі судові інстанції. Спочатку Харківський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову, а Другий апеляційний адміністративний суд залишив це рішення без змін. Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу, скасував рішення попередніх інстанцій та направив справу на новий розгляд. Після повторного розгляду суд першої інстанції знову відмовив у задоволенні позову, що і стало предметом нового апеляційного перегляду.

Суд: захворювання і поранення — різні юридичні категорії

Апеляційний суд зазначив, що законодавство розмежовує поняття «захворювання» та «поранення (контузія, травма, каліцтво)» і встановлює для них різні правові наслідки.

Суд наголосив, що Постанова Кабінету Міністрів №168 (зі змінами) передбачає виплату додаткової винагороди у розмірі до 100 тисяч грн, зокрема військовослужбовцям, які під час стаціонарного лікування перебувають у зв'язку з пораненням, контузією, травмою або каліцтвом, пов'язаними із захистом Батьківщини.

Колегія суддів звернула увагу, що у цій справі ВЛК встановила формулювання «Захворювання, ТАК, пов'язане із захистом Батьківщини», а не «Поранення (контузія, травма, каліцтво), ТАК, пов'язане із захистом Батьківщини». Саме тому суд дійшов висновку, що лікування позивача було пов'язане із захворюванням, а не з пораненням, контузією, травмою чи каліцтвом, про які йдеться у Постанові №168.

Суд також звернув увагу, що у матеріалах справи відсутня довідка про обставини поранення, травми, контузії чи каліцтва за формою, визначеною додатком 5 до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України. Саме така довідка відповідно до нормативного регулювання є підставою для видання наказу про виплату додаткової винагороди у розмірі до 100 тисяч грн.

Чому апеляцію залишили без задоволення

Апеляційний суд погодився з висновками суду першої інстанції, що позивач дійсно проходив стаціонарне лікування, а ВЛК встановила причинний зв'язок його захворювання із захистом Батьківщини. Однак суд підкреслив, що встановлений ВЛК причинний зв'язок саме захворювання не створює права на отримання додаткової винагороди у розмірі до 100 тисяч грн, оскільки Постанова №168 пов'язує таку виплату з лікуванням після поранення, контузії, травми або каліцтва.

Окремо колегія суддів зазначила, що зміст свідоцтва про хворобу та висновок ВЛК позивач не оскаржував. Відтак у справі 520/16421/23 суд перевіряв лише, чи надають уже встановлені ВЛК обставини право на спірну виплату. На думку суду, таких правових підстав у цій справі немає.

З огляду на це Другий апеляційний адміністративний суд залишив апеляційну скаргу без задоволення, а рішення Харківського окружного адміністративного суду — без змін.

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