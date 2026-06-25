Не все военнослужащие, чье заболевание связано с защитой Родины, могут получить 100 тысяч гривен

Несмотря на вывод ВВК о связи заболевания с защитой Родины, суд не увидел оснований для выплаты военнослужащему 100 тысяч грн за время лечения.

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Сам по себе вывод военно-врачебной комиссии о том, что заболевание военнослужащего связано с защитой Родины, не является основанием для выплаты дополнительного вознаграждения в размере до 100 тысяч грн за время стационарного лечения. Такую выплату постановление Кабмина №168 (с изменениями) предусматривает только в случае лечения после ранения, контузии, травмы или увечья, связанных с защитой Родины.

К такому выводу пришел Второй апелляционный административный суд.

Обстоятельства дела

Бывший военнослужащий обратился в суд с требованием признать противоправным бездействие воинской части, которая после его увольнения не начислила и не выплатила ему дополнительное вознаграждение в размере до 100 тысяч грн за период стационарного лечения с 17 октября по 16 декабря 2022 года. Также он просил взыскать средний заработок за время задержки окончательного расчета при увольнении.

Истец проходил военную службу с мая 2022 года по март 2023 года, принимал непосредственное участие в мероприятиях по обеспечению обороны Украины и во время службы проходил длительное стационарное лечение, в частности перенес эндопротезирование тазобедренного сустава. За этот период ему выплачивалось денежное обеспечение и дополнительное вознаграждение в размере 30 тысяч грн в соответствии с Постановлением Кабинета Министров №168. Вместе с тем он считал, что имеет право на увеличенное вознаграждение — до 100 тысяч грн.

Свои требования военнослужащий обосновывал тем, что военно-врачебная комиссия установила причинную связь его заболевания с защитой Родины. По его мнению, такой вывод ВВК является достаточным основанием для получения увеличенного вознаграждения. Кроме того, он утверждал, что заболевание, существовавшее до прохождения службы, обострилось во время выполнения боевых задач, что в конечном итоге привело к необходимости эндопротезирования тазобедренного сустава.

Это дело уже прошло все судебные инстанции. Сначала Харьковский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска, а Второй апелляционный административный суд оставил это решение без изменений. Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу, отменил решения предыдущих инстанций и направил дело на новое рассмотрение. После повторного рассмотрения суд первой инстанции вновь отказал в удовлетворении иска, что и стало предметом нового апелляционного пересмотра.

Суд: заболевание и ранение — разные юридические категории

Апелляционный суд отметил, что законодательство разграничивает понятия «заболевание» и «ранение (контузия, травма, увечье)» и устанавливает для них различные правовые последствия.

Суд подчеркнул, что Постановление Кабинета Министров №168 (с изменениями) предусматривает выплату дополнительного вознаграждения в размере до 100 тысяч грн, в частности военнослужащим, которые во время стационарного лечения находятся в связи с ранением, контузией, травмой или увечьем, связанными с защитой Родины.

Коллегия судей обратила внимание, что в данном деле ВВК установила формулировку «Заболевание, ДА, связано с защитой Родины», а не «Ранение (контузия, травма, увечье), ДА, связано с защитой Родины». Именно поэтому суд пришел к выводу, что лечение истца было связано с заболеванием, а не с ранением, контузией, травмой или увечьем, о которых идет речь в Постановлении №168.

Суд также обратил внимание, что в материалах дела отсутствует справка об обстоятельствах получения ранения, травмы, контузии или увечья по форме, определенной приложением 5 к Положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины. Именно такая справка в соответствии с нормативным регулированием является основанием для издания приказа о выплате дополнительного вознаграждения в размере до 100 тысяч грн.

Почему апелляцию оставили без удовлетворения

Апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции о том, что истец действительно проходил стационарное лечение, а ВВК установила причинную связь его заболевания с защитой Родины. Однако суд подчеркнул, что установленная ВВК причинная связь именно заболевания не создает права на получение дополнительного вознаграждения в размере до 100 тысяч грн, поскольку Постановление №168 связывает такую выплату с лечением после ранения, контузии, травмы или увечья.

Отдельно коллегия судей отметила, что содержание свидетельства о болезни и вывод ВВК истец не обжаловал. Следовательно, по делу №520/16421/23 суд проверял лишь, предоставляют ли уже установленные ВВК обстоятельства право на спорную выплату. По мнению суда, таких правовых оснований в данном деле нет.

Учитывая это, Второй апелляционный административный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение Харьковского окружного административного суда — без изменений.

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