Когда бронирование не останавливает мобилизацию после повестки: в каких случаях механизм уже не действует

Оформление бронирования после вручения повестки не всегда означает возможность избежать мобилизации, что подтверждают как законодательство, так и судебная практика.

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В условиях военного положения государство одновременно обеспечивает обороноспособность страны и бесперебойное функционирование критически важных предприятий, органов государственной власти и учреждений. Именно поэтому законодательство предусматривает механизм бронирования военнообязанных, однако его применение нередко связано с вопросом о моменте возникновения права на отсрочку.

На практике работодатели могут решить подать документы на бронирование уже после того, как работник получил повестку или даже прошёл военно-врачебную комиссию.

Останавливает ли это мобилизацию, может ли бронирование стать основанием для отсрочки, а также как подходят к таким спорам суды — рассмотрим подробнее.

Законодательное регулирование

Правовые основы бронирования определяются Законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», Законом Украины «О воинской обязанности и военной службе», Законом Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», а также Порядком бронирования военнообязанных, утверждённым постановлением Кабинета Министров Украины № 76 от 27 января 2023 года (с изменениями).

Кроме того, правовое регулирование бронирования и мобилизации охватывает ряд взаимосвязанных норм. Так, статья 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» определяет круг лиц, имеющих право на отсрочку от призыва во время мобилизации, в частности военнообязанных, забронированных за органами государственной власти, предприятиями, учреждениями и организациями.

Вместе с тем само по себе трудоустройство на критически важном предприятии не означает автоматического возникновения отсрочки. Закон связывает её именно с фактом надлежащим образом оформленного бронирования.

Статьи 24–25 этого Закона определяют цель бронирования — обеспечение функционирования государственных органов и критически важных предприятий в особый период, а также устанавливают категории военнообязанных, которые могут быть забронированы.

В то же время пункт 4 части первой статьи 24 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» предусматривает, что началом прохождения военной службы для лиц, призванных во время мобилизации, является день их отправки в воинскую часть.

В свою очередь пункт 2 части четвёртой статьи 26 этого Закона определяет основания увольнения с военной службы во время военного положения, среди которых бронирование после призыва не предусмотрено.

Влияет ли получение повестки на возможность бронирования

Действующее законодательство прямо не содержит нормы, запрещающей бронирование после вручения повестки.

Вместе с тем необходимо различать несколько юридических ситуаций.

Первая — военнообязанный получил повестку для уточнения учётных данных или прохождения военно-врачебной комиссии. Сам факт получения такой повестки ещё не означает, что лицо утратило возможность быть забронированным.

Вторая — после прохождения необходимых процедур ТЦК и СП уже принял решение о призыве по мобилизации и выдал соответствующие документы для отправки в воинскую часть.

Именно на этом этапе возникает наибольшее количество споров, поскольку законодательство не определяет правовых последствий оформления бронирования после принятия решения о призыве и не предусматривает, что такое бронирование автоматически отменяет мобилизационные мероприятия.

Судебная практика

Верховный Суд по делу № 260/1851/22 пришёл к выводу, что бронирование, оформленное после призыва на военную службу, не является основанием для увольнения военнослужащего со службы.

Суд подчеркнул, что после отправки в воинскую часть лицо приобретает статус военнослужащего, тогда как бронирование касается исключительно военнообязанных и предоставляет право на отсрочку от призыва, а не на увольнение с уже начавшейся военной службы. Следовательно, приказ Минэкономики о бронировании, изданный после мобилизации, не создаёт правовых оснований для прекращения прохождения военной службы.

Верховный Суд обратил внимание, что отсрочка от призыва во время мобилизации и увольнение с военной службы являются разными правовыми институтами, регулируемыми различными нормами законодательства. Отсрочка применяется к военнообязанным до момента призыва, тогда как вопрос увольнения касается лиц, уже приобретших статус военнослужащих.

Суд пояснил, что бронирование в соответствии со статьями 23–25 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» касается исключительно военнообязанных, находящихся в запасе, и является основанием для предоставления отсрочки от призыва. После призыва лицо приобретает статус военнослужащего, поэтому механизм бронирования на него уже не распространяется.

Показательным является также постановление апелляционного суда по делу № 143/317/25, где мужчина получил бронирование после вручения повестки. Суд отменил решение первой инстанции, которым обвиняемый по статье 336 УК Украины был освобождён от уголовной ответственности в связи с последующим трудоустройством на критически важное предприятие и получением бронирования.

Апелляционный суд подчеркнул, что временное бронирование от мобилизации не меняет сути деяния и не свидетельствует о том, что обвиняемый перестал быть общественно опасным. Суд также отметил, что уклонение от мобилизации во время военной агрессии представляет серьёзную угрозу безопасности государства, поскольку мобилизация является критически важной для организации обороны и защиты страны.

Проблемные вопросы правоприменения

Наибольшей практической проблемой остаётся отсутствие чёткого законодательного регулирования того, до какого именно момента возможно оформление бронирования без негативных последствий для военнообязанного.

Также дискуссионными остаются вопросы:

— возникает ли отсрочка с момента принятия решения о бронировании либо только после внесения соответствующей информации в реестры;

— должен ли ТЦК и СП проверять актуальный статус военнообязанного непосредственно перед его отправкой в воинскую часть;

— может ли работодатель требовать отмены мобилизации работника, если бронирование было оформлено уже после вручения повестки.

Практические выводы

Бронирование после вручения повестки само по себе не запрещено законом. Однако оно не гарантирует автоматического прекращения мобилизационных мероприятий.

Ключевое значение имеют конкретные даты: когда было оформлено бронирование, когда ТЦК и СП принял решение о призыве, когда состоялась фактическая отправка военнообязанного в воинскую часть и какой именно юридический статус лицо имело на каждом из этих этапов.

Хотя Верховный Суд еще не сформировал отдельный правовой вывод относительно последствий бронирования после вручения повестки, сложившаяся судебная практика уже демонстрирует достаточно категоричный подход: суды, как правило, не признают такое бронирование основанием для отмены мобилизации или освобождения от ответственности.

Вместе с тем вопрос о правовых последствиях бронирования, оформленного после вручения повестки, но до фактического призыва, остается дискуссионным, а судебная практика по этому вопросу продолжает формироваться.

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