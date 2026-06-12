Украинцы могут вернуться из отпуска к заблокированным счетам, если пропустили повестку из ТЦК

Пребывание в отпуске не отменяет полученную повестку, поэтому ее игнорирование грозит военнообязанным немедленными штрафами и объявлением в розыск.

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В период летних отпусков значительное количество граждан находится вне места проживания, выезжает в другие регионы Украины или за границу. В то же время ТЦК и СП продолжают осуществлять мероприятия воинского учета, уточнение данных, направление на военно-врачебные комиссии и мобилизационные мероприятия.

В связи с этим возникает практический вопрос: может ли пребывание в отпуске считаться законным основанием для неявки в ТЦК и СП и освобождает ли оно лицо от исполнения соответствующей обязанности.

Что говорит законодательство

Согласно статье 65 Конституции Украины защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью граждан Украины.

Правовое регулирование воинской обязанности осуществляется прежде всего Законом Украины «О воинской обязанности и военной службе», Законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», а также Порядком организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Ни один из этих нормативных актов не содержит положений, которые освобождали бы лицо от обязанности явиться в ТЦК только из-за пребывания в отпуске.

Напротив, действующие правила воинского учета исходят из того, что исполнение обязанностей по воинскому учету не зависит от режима работы лица, его трудовых отношений или пребывания в отпуске.

Показателен и Порядок ведения воинского учета, который прямо предусматривает обязанность работодателей уведомлять ТЦК об информировании работников, находящихся в отпусках, на больничном или работающих дистанционно, о вызове в территориальный центр комплектования. Это свидетельствует о том, что законодатель прямо допускает возможность вызова лица в ТЦК во время отпуска.

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Является ли отпуск уважительной причиной неявки

Наиболее дискуссионным является вопрос, может ли пребывание в отпуске признаваться уважительной причиной неявки по повестке.

Статья 22 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и подзаконные акты предусматривают перечень обстоятельств, которые могут признаваться уважительными причинами неявки.

Среди них традиционно называются:

болезнь лица;

смерть близкого родственника;

стихийное бедствие;

другие обстоятельства непреодолимой силы.

Такие причины должны быть подтверждены документально. Если лицо не может явиться, оно обязано сообщить об этом в ТЦК в течение трех дней и впоследствии прибыть после устранения соответствующих обстоятельств.

Пребывание в ежегодном оплачиваемом отпуске, отпуске без сохранения заработной платы или дополнительном отпуске прямо не отнесено к уважительным причинам неявки.

Поэтому само по себе наличие приказа работодателя о предоставлении отпуска не создает для лица иммунитета от исполнения требований повестки.

Верховный Суд также исходит из того, что ключевым является не статус лица (работа, отпуск, командировка и т. п.), а наличие или отсутствие уважительных причин неявки. Поскольку пребывание в отпуске закон не относит к таким причинам, сам по себе отпуск не устраняет обязанность прибыть в ТЦК.

Такой подход следует из правовой позиции Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда, изложенной в постановлении от 13 февраля 2025 года по делу № 168/1083/23, где Суд указал, что для квалификации уклонения от мобилизации достаточно установить факт получения повестки и неявки военнообязанного в ТЦК без предусмотренных законом уважительных причин.

Может ли отпуск за границей изменить ситуацию

Особые сложности возникают в случаях, когда лицо находится в отпуске за пределами Украины.

В таких ситуациях суды обычно исследуют:

дату получения повестки;

способ ее вручения;

реальную возможность лица прибыть;

факт уведомления ТЦК о невозможности явки;

наличие подтверждающих документов.

Отдельно стоит отметить, что находиться в отпуске за границей во время военного положения, как правило, могут лица, имеющие отсрочку от мобилизации, бронирование либо относящиеся к другим категориям, которым разрешен выезд.

Однако даже в таком случае они все равно могут получить повестку. Это связано с техническими факторами, такими как сбои или ошибки в электронных реестрах, автоматизированное формирование документов со стороны Минобороны, а также недостаточная оперативная координация между различными государственными органами.

Если гражданин фактически не имел возможности своевременно прибыть к месту вызова и надлежащим образом уведомил об этом ТЦК, такие обстоятельства могут учитываться при оценке его ответственности. Однако даже в этом случае решающее значение имеет не сам отпуск, а доказанность объективной невозможности исполнить обязанность.

Проблемные аспекты правоприменения

Наибольшее количество практических проблем возникает в трех ситуациях.

Во-первых, когда повестка поступает работодателю во время отсутствия работника на рабочем месте.

Во-вторых, когда лицо находится в отпуске в другом регионе Украины и физически не может прибыть к установленной дате.

В-третьих, когда повестка направляется почтовой связью во время пребывания гражданина за границей. Законодательство признает почтовое вручение одним из допустимых способов уведомления военнообязанного.

В таких случаях ключевое значение имеет надлежащая фиксация обстоятельств, препятствовавших явке, и своевременное информирование ТЦК.

Практические выводы для граждан

Получение отпуска не прекращает воинскую обязанность и не отменяет требований законодательства о воинском учете.

Если лицо получило повестку, пребывание в отпуске само по себе не является достаточным основанием для неявки.

В случае возникновения объективных препятствий необходимо незамедлительно уведомить ТЦК о невозможности прибытия, предоставить документы, подтверждающие причины, и прибыть после устранения соответствующих обстоятельств в сроки, предусмотренные законодательством.

Для оценки правомерности неприбытия решающее значение имеют не трудовые гарантии работника, а наличие реальных и документально подтвержденных обстоятельств, которые объективно делали невозможным исполнение требования о явке.

Следует учитывать, что неявка по повестке без уважительных причин может повлечь наложение административного штрафа. В случае дальнейшего игнорирования требований законодательства о воинском учете и мобилизации лицо могут объявить в розыск, а по решению суда — применить предусмотренные законом временные ограничения.

В частности, в рамках исполнительного производства по взысканию неуплаченного штрафа возможен арест банковских счетов. В случаях, когда в действиях лица будут усматриваться признаки уклонения от мобилизации, может наступать и уголовная ответственность.

Подробнее о том, какая ответственность грозит нарушителям — штраф или лишение свободы, читайте в материале «Судебно-юридической газеты».

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