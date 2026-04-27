Штраф или тюрьма — какова ответственность за нарушение правил мобилизации

Нарушение правил учета и неявка по повестке влекут за собой различные виды ответственности — от штрафов до лишения свободы.

Государство имеет законное право привлекать граждан к обороне, а граждане обязаны выполнять эти требования. В то же время ответственность за нарушение законодательства предусмотрена как в административной, так и в уголовной сфере. Об этом сообщили в Киевском городском ТЦК и СП.

Административная ответственность

Речь идет, в частности, о неявке в территориальный центр комплектования без уважительных причин, нарушении правил воинского учета и несвоевременном обновлении персональных данных.

В ТЦК напомнили нормы Кодекса Украины об административных правонарушениях:

— статья 210 КУоАП — нарушение правил воинского учета;

— статья 210-1 КУоАП — нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Уголовная ответственность

Отдельно указано, что умышленное уклонение от призыва во время мобилизации влечет за собой более строгую ответственность, вплоть до ограничения или лишения свободы.

В сообщении приведены соответствующие статьи Уголовного кодекса Украины:

— статья 335 УК Украины — уклонение от призыва на срочную военную службу и службу офицерского состава;

— статья 336 УК Украины — уклонение от мобилизации в особый период;

— статья 336-1 УК Украины — уклонение от службы гражданской защиты;

— статья 336-2 УК Украины — уклонение от приема на военную службу по контракту;

— статья 337 УК Украины — уклонение от воинского учета или учебных (специальных) сборов.

Уважительные причины неявки

В ТЦК подчеркнули, что ответственность наступает не за сам факт мобилизации, а за нарушение конкретных требований закона. В то же время предусмотрены уважительные причины неявки — в частности, состояние здоровья, семейные обстоятельства и другие основания, которые должны быть документально подтверждены.

Закон и равенство перед ним

В сообщении также отмечено, что мобилизация является вопросом не только обороноспособности, но и равенства перед законом. При одинаковом применении правил, как подчеркивают в ТЦК, повышается доверие в обществе.

Гражданам рекомендуют знать свои права и обязанности, поскольку выполнение закона рассматривается не только как избежание ответственности, но и как вклад в защиту государства.

