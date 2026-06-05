Трамп заявил, что Украина и Россия должны сами договариваться о завершении войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможным урегулирование войны между Украиной и Россией без дальнейшего активного вмешательства Соединенных Штатов.

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия должны самостоятельно решать вопрос о завершении войны, добавив, что Соединенные Штаты уже сыграли свою роль в сближении сторон к потенциальным договоренностям.

Об этом он сказал журналистам на борту самолета Air Force One во время перелета в город Чиппева-Фолс в штате Висконсин 5 июня 2026 года.

Отвечая на вопрос о возможных переговорах между Украиной и Россией, Трамп отметил, что не возражает против диалога между сторонами без посредничества США.

«Я не против. Пусть они договариваются. Это я привел его к этой позиции, и я думаю, что все уладится», — сказал он.

По словам Трампа, стороны, по его мнению, приблизились к возможному урегулированию конфликта.

«Я думаю, что мы приближаемся к тому, где должны быть Россия и Украина. Это война, которой никогда не должно было быть — ее бы никогда не было, если бы я был президентом. Но я думаю, что это решится», — добавил он.

Трамп также выразил убеждение, что дальнейшее развитие событий зависит прежде всего от договоренностей между Киевом и Москвой.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский написал открытое письмо Путину, в котором предложил встретиться и «закончить войну». Глава Кремля Владимир Путин сообщил, что ознакомился с открытым письмом президента Украины Владимира Зеленского, однако заявил об отсутствии смысла в личной встрече.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.