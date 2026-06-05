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В мае ВСУ вдвое увеличили количество дальних ударов по целям РФ

21:08, 5 июня 2026
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Силы обороны Украины увеличили интенсивность ударов на большие расстояния и повысили эффективность противовоздушной обороны, в частности против дронов Shahed.
В мае ВСУ вдвое увеличили количество дальних ударов по целям РФ
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В мае Силы обороны Украины ликвидировали или тяжело ранили 31 530 российских военных. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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По его словам, в течение месяца также вдвое возросло количество ударов по целям на расстоянии более 50 километров от линии боевого столкновения.

Федоров отметил, что Силы обороны продолжают изматывать противника одновременно в трех сферах — в воздухе, на земле и в экономическом измерении.

«31 500+ ликвидированных и тяжело раненых оккупантов и вдвое больше ударов на расстоянии 50+ км — результаты за май», — заявил он.

По его словам, украинские военные наносят удары по целям на расстоянии от 20 до 150 километров, что заставляет противника тратить ресурсы на логистику и выживание вместо наступательных действий.

Отдельно он отметил работу по поражению автомобильной и мототехники российских войск, а также разрушение логистических цепей и складов снабжения.

Федоров также сообщил об усилении защиты украинского воздушного пространства. В мае Силы обороны сбили рекордное количество дронов Shahed. Несмотря на то, что российская сторона применила более 10 тысяч ударных беспилотников — на 25% больше, чем в апреле, — уровень их уничтожения вырос на 50%.

По его словам, значительную роль в этом играют дроны-перехватчики.

Кроме того, за месяц украинские военные выполнили более 14 тысяч логистических и эвакуационных миссий с использованием наземных роботизированных комплексов, что позволило снизить риски для личного состава.

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рф ВСУ война оборона

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