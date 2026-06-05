Пенсия в связи с потерей кормильца – ПФУ разъяснил, кто имеет право на выплаты

Пенсионный фонд разъяснил, кто имеет право на выплаты и на какой срок они назначаются в случае пропажи военнослужащего без вести.

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Пенсионный фонд Украины предоставил разъяснения относительно права на пенсию в связи с потерей кормильца для членов семьи лиц, признанных пропавшими без вести при особых обстоятельствах.

В ведомстве отметили, что такая пенсия назначается нетрудоспособным членам семьи лица, имеющего соответствующий статус. К таким лицам относится и жена, которая уже получает пенсию по инвалидности или достигла пенсионного возраста.

Назначение и выплата осуществляются в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Право на пенсию возникает через один месяц после внесения сведений об исчезновении лица в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Пенсия назначается на весь период, пока лицо имеет статус пропавшего без вести при особых обстоятельствах.

В то же время в ПФУ подчеркнули, что если человек имеет право сразу на несколько видов пенсии (по возрасту, по инвалидности или в связи с потерей кормильца), назначается только один вид — по выбору получателя, в соответствии со статьей 10 указанного закона.

Выплата пенсии прекращается с первого числа месяца, следующего за внесением в реестр отметки об установлении места нахождения лица, которое ранее считалось пропавшим без вести при особых обстоятельствах.

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