Владимир Зеленский согласовал с СБУ новые операции на войне

По словам Президента, СБУ эффективно работает как на фронте, так и в оперативной деятельности.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Служба безопасности Украины доложила о результатах своей работы за год — как на фронте, так и в операциях. По его словам, СБУ демонстрирует высокие результаты в нанесении ударов по врагу с начала года.

«Сегодня был доклад Службы безопасности Украины, отчет о результатах за этот год на фронте и в операциях прежде всего. СБУ — номер один по нанесению ударов по врагу на фронте с начала года. Результативно, мы защищаем свое государство, мы защищаем свою независимость», — отметил Зеленский.

Он также сообщил, что были одобрены новые операции СБУ.

«Сегодня в СБУ согласовали наши новые операции. Слава Украине!», — добавил Президент.

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