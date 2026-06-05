Володимир Зеленський погодив із СБУ нові операції на війні

За словами Президента, СБУ ефективно працює як на фронті, так і в операційній діяльності.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Служба безпеки України доповіла про результати своєї роботи за рік — як на фронті, так і в операціях. За його словами, СБУ демонструє високі результати у завданні уражень ворогу від початку року.

«Сьогодні була доповідь Служби безпеки України, звіт по результатах за цей рік на фронті та в операціях передусім. СБУ — номер один по ураженнях ворога на фронті з початку року. Результативно, ми захищаємо свою державу, ми захищаємо свою незалежність», — зазначив Зеленський.

Він також повідомив, що були схвалені нові операції СБУ.

«Сьогодні погодили в СБУ нові наші операції. Слава Україні!», — додав Президент.

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