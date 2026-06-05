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Володимир Зеленський заявив про «слабку відповідь» Росії на пропозицію завершити війну

20:18, 5 червня 2026
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Президент України заявив, що Росія не демонструє готовності завершити війну та закликав посилювати тиск на РФ.
Володимир Зеленський заявив про «слабку відповідь» Росії на пропозицію завершити війну
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська сторона вкотре демонструє небажання завершувати війну, а її позиція є слабкою та розчаровує міжнародну спільноту.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський написав відкритого листа Путіну, в якому запропонував зустрітися та «закінчити війну». Очільник Кремля Володимир Путін повідомив, що ознайомився з відкритим листом президента України Володимира Зеленського, однак заявив про відсутність сенсу в особистій зустрічі. 

На це Президент України зазначив, Україна та її партнери чітко бачать, що Росія не готова змінювати підхід і визнавати відповідальність за війну.

«На жаль, російська сторона знову обирає війну – всі почули сьогоднішню відповідь. Слабка відповідь. Він просто не хоче закінчувати війну. Думаю, що багатьох у світі ця відповідь розчарувала. Не хоче він нічого змінювати й не хоче визнати, що його війна подобається тільки йому й тим, хто тягне з нього гроші», — зазначив Зеленський.

Зеленський додав, що міжнародні партнери Росії, які отримують вигоду від війни, також продовжують її підтримувати.

«Вони всі сьогодні були дуже усміхнені», — сказав Президент.

Зеленський наголосив, що у відповідь на дії Росії необхідно посилювати економічний і політичний тиск.

«Значить, грошей у Росії має стати менше, а тиску на Росію – більше», — підкреслив він.

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росія Україна війна Володимир Зеленський

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