Чоловік отримав дозвіл на виїзд за кордон, проте через зміни законодавства не зміг знятися з військового обліку – що вирішив суд

Позивач намагався оскаржити рішення ТЦК та Державної прикордонної служби, однак отримав відмову.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Київський окружний адміністративний суд розглянув у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи адміністративну справу № 320/4161/25 за позовом громадянина України до територіального центру комплектування та соціальної підтримки та Адміністрації Державної прикордонної служби України про визнання протиправними рішень, зобов’язання вчинити дії.

Обставини справи № 320/4161/25

Позивач звернувся до суду з вимогами:

визнати протиправним рішення територіального центру комплектування та соціальної підтримки про відмову в наданні відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації;

визнати протиправним рішення Державної прикордонної служби України про відмову в наданні дозволу на перетин державного кордону України з гуманітарних підстав для возз’єднання з сім’єю;

зобов’язати територіальний центр комплектування та соціальної підтримки надати відстрочку від призову для реалізації виїзду за кордон;

у разі відмови в наданні відстрочки — зобов’язати Державну прикордонну службу надати дозвіл на перетин державного кордону для виїзду на постійне місце проживання.

Позивач обґрунтовував позовні вимоги тим, що відмова в перетині кордону позбавляє його права на виконання батьківських обов’язків, підтримання сімейних зв’язків та возз’єднання з сім’єю. Дружина та неповнолітній син позивача з 8 лютого 2023 року проживають за кордоном. Позивач отримав дозвіл Державної міграційної служби України на виїзд за кордон на постійне місце проживання, проте через зміни законодавства не зміг знятися з військового обліку. Заяви до територіального центру комплектування та соціальної підтримки про надання відстрочки відповідно до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та до Державної прикордонної служби про дозвіл на виїзд з гуманітарних підстав були відхилені.

Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки відзив на позов не надав. Адміністрація Державної прикордонної служби у відзиві вказала, що відмова у дозволі на перетин кордону відповідає Правилам перетинання державного кордону та законодавству в умовах воєнного стану.

Що вирішив суд

Суд відмовив у задоволенні адміністративного позову повністю.

Суд встановив, що підстави для надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, визначені статтею 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (зокрема, сімейні обставини), не включають свідоме рішення особи виїхати за кордон на постійне місце проживання для возз’єднання з сім’єю чи наявність дозволу Державної міграційної служби на виїзд. Рішення територіального центру комплектування та соціальної підтримки про відмову у наданні відстрочки відповідає вимогам Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 560.

Щодо відмови Державної прикордонної служби у наданні дозволу на перетин державного кордону суд зазначив, що в умовах воєнного стану конституційне право на вільне пересування може бути обмежено відповідно до статті 64 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» та Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Позивач на момент виникнення спору не належав до категорій осіб, які не підлягають призову, зняті з військового обліку чи мають відстрочку, тому підстав для надання дозволу на виїзд не було.

Суд послався на практику Верховного Суду, зокрема постанови у справах № 380/572/23, № 600/2520/22-а, № 380/7792/22 та інші, де підтверджено правомірність обмеження права на виїзд за кордон у воєнний час для забезпечення національної безпеки. Обмеження визнані співмірними, такими, що переслідують легітимну мету та не є свавільними.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження. Апеляційна скарга може бути подана до Шостого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня складення повного тексту рішення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.