«Укрзалізниця» та електротранспорт можуть отримувати гуманітарну допомогу – нові пропозиції Ради

До Верховної Ради подано ініціативи, які дозволяють комунальним і державним підприємствам отримувати техніку та обладнання як гуманітарну допомогу.

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Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів підтримав законопроєкт щодо розширення переліку набувачів гуманітарної допомоги на період дії воєнного стану.

Питання розглядалося 3 червня під час засідання комітету. У документі зазначається, що в умовах повномасштабної збройної агресії проти України зросли ризики виникнення пожеж та надзвичайних ситуацій на стратегічних об’єктах, що потребує посилення їхнього захисту, зокрема через оновлення пожежної техніки. Водночас закупівля такої техніки є фінансово складною для багатьох підприємств, тоді як частина з них може отримувати її від міжнародних партнерів як гуманітарну допомогу.

Комітет рекомендував Верховній Раді розглянути два законопроєкти: «Про гуманітарну допомогу» щодо розширення переліку набувачів гуманітарної допомоги на період дії воєнного стану (реєстр. № 15250) та «Про внесення змін до статті 15 Закону України «Про гуманітарну допомогу» щодо задоволення потреб населення у перевезеннях в умовах воєнного стану на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, організація яких покладається на органи державної влади» (реєстр. № 15102) в один день та в межах одного обговорення.

Об’єднаний розгляд пояснюється змістовною та функціональною пов’язаністю документів і необхідністю швидкого та узгодженого законодавчого реагування на потреби населення під час воєнного стану. Обидва проєкти спрямовані на удосконалення механізмів надання гуманітарної допомоги.

Міністерство розвитку громад та територій України запропонувало доповнити законопроєкт № 15250 новими набувачами гуманітарної допомоги. Йдеться про акціонерне товариство «Українська залізниця», державне підприємство «Адміністрація морських портів України» та державні стивідорні компанії як об’єкти критичної інфраструктури. Вони забезпечують роботу транспортної та логістичної системи держави в умовах воєнного стану, виконують військові перевезення, забезпечують стратегічні потреби держави, зокрема постачання світлих нафтопродуктів, а також підтримують безперервну роботу транспорту і потреби населення.

Крім того, до комітету звернулися комунальні підприємства «Львівелектротранс», «Чернівецьке тролейбусне управління» та «Миколаївелектротранс» із пропозиціями змін до законодавства щодо отримання гуманітарної допомоги підприємствами електротранспорту.

У зверненнях зазначається, що чинне законодавство, ухвалене 30 квітня 2025 року (Закон № 4397-IX), дозволяє таким підприємствам отримувати гуманітарну допомогу лише у вигляді рухомого складу — автобусів, електробусів, трамваїв, тролейбусів та вагонів метро. Водночас вони мають потребу також у спеціалізованій техніці, обладнанні для обслуговування контактних мереж, аварійно-відновлювальних роботах і запасних частинах.

Комунальні підприємства просять розширити перелік гуманітарної допомоги, дозволивши отримання спеціалізованої техніки та обладнання для ремонту і утримання транспортної інфраструктури. З цією метою пропонується внести відповідні зміни до Закону України «Про гуманітарну допомогу».

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