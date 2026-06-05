«Укрзализныця» и электротранспорт могут получать гуманитарную помощь — новые предложения Рады

В Верховную Раду поданы инициативы, позволяющие коммунальным и государственным предприятиям получать технику и оборудование в качестве гуманитарной помощи.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов поддержал законопроект о расширении перечня получателей гуманитарной помощи на период действия военного положения.

Вопрос рассматривался 3 июня во время заседания комитета. В документе отмечается, что в условиях полномасштабной вооруженной агрессии против Украины возросли риски возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций на стратегических объектах, что требует усиления их защиты, в частности за счет обновления пожарной техники. В то же время закупка такой техники является финансово сложной для многих предприятий, тогда как часть из них может получать ее от международных партнеров в качестве гуманитарной помощи.

Комитет рекомендовал Верховной Раде рассмотреть два законопроекта: «О гуманитарной помощи» относительно расширения перечня получателей гуманитарной помощи на период действия военного положения (рег. № 15250) и «О внесении изменений в статью 15 Закона Украины «О гуманитарной помощи» относительно удовлетворения потребностей населения в перевозках в условиях военного положения на междугородних и пригородных автобусных маршрутах общего пользования, организация которых возлагается на органы государственной власти» (рег. № 15102) в один день и в рамках одного обсуждения.

Объединенное рассмотрение обусловлено содержательной и функциональной взаимосвязью документов, а также необходимостью оперативного и согласованного законодательного реагирования на потребности населения в период военного положения. Оба проекта направлены на совершенствование механизмов оказания гуманитарной помощи.

Министерство развития общин и территорий Украины предложило дополнить законопроект № 15250 новыми получателями гуманитарной помощи. Речь идет об акционерном обществе «Украинская железная дорога», государственном предприятии «Администрация морских портов Украины» и государственных стивидорных компаниях как объектах критической инфраструктуры. Они обеспечивают работу транспортной и логистической системы государства в условиях военного положения, выполняют военные перевозки, обеспечивают стратегические потребности государства, в частности поставки светлых нефтепродуктов, а также поддерживают бесперебойную работу транспорта и потребности населения.

Кроме того, в комитет обратились коммунальные предприятия «Львовэлектротранс», «Черновицкое троллейбусное управление» и «Николаевелектротранс» с предложениями о внесении изменений в законодательство относительно получения гуманитарной помощи предприятиями электротранспорта.

В обращениях отмечается, что действующее законодательство, принятое 30 апреля 2025 года (Закон № 4397-IX), позволяет таким предприятиям получать гуманитарную помощь только в виде подвижного состава — автобусов, электробусов, трамваев, троллейбусов и вагонов метро. В то же время они нуждаются также в специализированной технике, оборудовании для обслуживания контактных сетей, аварийно-восстановительных работах и запасных частях.

Коммунальные предприятия просят расширить перечень гуманитарной помощи, разрешив получение специализированной техники и оборудования для ремонта и содержания транспортной инфраструктуры. С этой целью предлагается внести соответствующие изменения в Закон Украины «О гуманитарной помощи».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.