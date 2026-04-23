Гуманитарные автобусы могут вывести на маршруты из-за проблем с транспортом: в Раде готовят изменения

В Раде предлагают разрешить использование гуманитарных автобусов для межгородских и пригородных пассажирских перевозок в период военного положения.

В Украине предлагают разрешить использование гуманитарных автобусов для пассажирских перевозок. Гуманитарные автобусы могут вывести на маршруты: в Раде готовят изменения. Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №15102, который меняет правила использования транспортных средств, полученных как гуманитарная помощь, для пассажирских перевозок в условиях военного положения.

Проблема, которую призван решить законопроект, заключается в нормативной несогласованности между Законом Украины «О гуманитарной помощи» и Законом Украины «Об автомобильном транспорте» относительно круга субъектов и условий использования таких транспортных средств для организации пассажирских перевозок в период военного положения.

В соответствии со статьей 7 Закона Украины «Об автомобильном транспорте», организация пассажирских перевозок на автобусных маршрутах общего пользования возлагается на органы исполнительной власти и органы местного самоуправления в пределах их полномочий. Однако действующие положения абзаца второго пункта 3-9 и пункта 3-10 статьи 15 Закона Украины «О гуманитарной помощи» не полностью согласуются с этой моделью распределения полномочий, поскольку ограничивают круг субъектов, которые могут использовать транспортные средства, полученные как гуманитарная помощь, для осуществления перевозок.

На практике это создает сложности для использования автобусов, переданных как гуманитарная помощь, в частности субъектами хозяйствования коммунальной собственности, созданными органами местного самоуправления. Речь идет о перевозке пассажиров, включая льготные категории граждан, на межгородских и пригородных маршрутах общего пользования, организацию которых обеспечивают органы государственной власти, прежде всего областные государственные администрации.

Что предлагает законопроект

В связи с этим законопроект №15102 предлагает уточнение статьи 15 Закона «О гуманитарной помощи».

В частности, в абзаце втором пункта 3-9 предлагается заменить перечень «коммунальные предприятия или хозяйственные общества, 100% акций (долей) которых принадлежат территориальным громадам, созданные путем основания или преобразования коммунальных предприятий и являющиеся их правопреемниками» на формулировку «субъекты хозяйствования коммунальной собственности, созданные органами местного самоуправления».

Также в пункте 3-10 после слов «организацию которых обеспечивают» предлагается добавить слова «органы исполнительной власти и».

Законопроект должен расширить возможности использования уже предоставленных гуманитарных автобусов для обеспечения транспортной доступности населения в условиях военного положения, когда регулярные перевозки часто являются нестабильными или ограниченными.

В то же время в ходе экспертизы документ вызвал ряд замечаний.

Главное управление, рассмотрев проект, высказало замечания. В действующей редакции части 39 статьи 15 Закона «О гуманитарной помощи» предусмотрено, что в период военного положения и в течение 12 месяцев после его прекращения получателями гуманитарной помощи для перевозки пассажиров могут быть коммунальные предприятия или хозяйственные общества, 100% акций (долей) которых принадлежат территориальным громадам и которые являются правопреемниками коммунальных предприятий.

Проект предлагает заменить это формулировку на «субъекты хозяйствования коммунальной собственности, созданные органами местного самоуправления».

При этом отмечается, что в проекте не определено содержание данного понятия, что противоречит принципу правовой определенности и может привести к различному толкованию нормы. Также неясно, как предложенный термин соотносится с уже действующим определением в Законе Украины «Об открытости использования публичных средств», где регулируются субъекты хозяйствования государственной и коммунальной собственности.

В частности, Исследовательская служба Верховной Рады Украины указала, что законопроект является актуальным, но требует технико-юридической доработки для согласования терминологии. Эксперты обратили внимание на формулировку «субъекты хозяйствования коммунальной собственности, созданные органами местного самоуправления», которая считается некорректной.

В службе пояснили, что согласно статье 60 Закона «О местном самоуправлении в Украине» такие субъекты создаются органами местного самоуправления или уполномоченными ими органами на базе коммунальной собственности, поэтому дополнительное уточнение является избыточным и не соответствует принципу единства терминологии законодательства.

Несмотря на эти замечания, большинство органов исполнительной власти, включая Министерство финансов и ряд профильных ведомств, не высказали возражений или поддержали инициативу. Министерство юстиции при этом отметило необходимость учета позиции профильных социальных органов перед окончательным принятием.

По результатам рассмотрения Комитет поддержал документ и рекомендовал включить его в повестку дня и принять в первом чтении. Соответствующее постановление уже зарегистрировано в Верховной Раде.

