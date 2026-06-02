Женщина утверждала, что муж похитил сыновей и вывез их в Молдову, однако суд не усмотрел оснований для запрета общения отца с детьми

18:44, 2 июня 2026
Иск отклонен в связи с отсутствием доказательств домашнего насилия и наличием семейного спора.
В Приморский районный суд г. Одессы 4 мая 2026 года поступило заявление матери о выдаче ограничительного предписания в отношении отца их общих детей.

Обстоятельства дела № 522/7724/26

Заявительница обосновывала свои требования тем, что во время отдыха в Турецкой Республике передала двух малолетних сыновей на прогулку с отцом, после чего отец вывез детей в Республику Молдова. В результате взаимодействия с компетентными органами Республики Молдова удалось вернуть младшего сына, который в настоящее время проживает с матерью в Украине. Старший сын остался с отцом, который полностью изолировал его от матери и брата.

Заявительница указывала, что к операции по вывозу детей причастна общественная организация «Отец имеет право». Лидер этой организации оказывал психологическое давление на заявительницу, убеждая, что старший сын должен проживать с отцом. Отец детей через телефон лидера общественной организации угрожал повторным похищением младшего сына. Также заявительница утверждала, что отец и его представитель оказывали давление на суд во время рассмотрения дела об определении места проживания детей.

Между родителями существует спор относительно места проживания детей, который рассматривается в судебном порядке. Заявительница просила суд на шесть месяцев запретить отцу приближаться на определенное расстояние к ней и младшему сыну, к месту их проживания, месту учебы ребенка, а также запретить любое общение с ними.

Отец детей в возражениях на заявление просил отказать в его удовлетворении, указывая, что заявительница пытается получить процессуальное преимущество в других делах, касающихся детей, а доказательств совершения домашнего насилия не предоставила.

Что решил суд

В удовлетворении заявления матери, при участии заинтересованного лица — отца, о выдаче ограничительного предписания отказать.

Решение суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если апелляционная жалоба не была подана.

Апелляционная жалоба на решение суда подается в Одесский апелляционный суд в течение тридцати дней со дня его оглашения. Если в судебном заседании были оглашены только вступительная и резолютивная части судебного решения или в случае рассмотрения дела (решения вопроса) без уведомления (вызова) участников дела, указанный срок исчисляется со дня составления полного судебного решения, согласно ч. 1 ст. 354 ГПК Украины.

