Правительство обновило систему бронирования – какие обязанности теперь возлагаются на предприятия и работников
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабинет Министров Украины обнародовал нашумевшее Постановление № 692, которое внесло существенные изменения в базовое Постановление № 76 о порядке бронирования военнообязанных.
В правительстве подчеркнули, что новые правила не отменяют бронирование для бизнеса. Их цель — сохранить баланс между потребностями обороны и экономики, а также обеспечить, чтобы бронирование получали только те предприятия и работники, которые действительно являются критически важными для государства, общин, обороны и экономики.
Основные изменения
Критерий заработной платы
Как объясняют в Минэкономики, одним из ключевых нововведений является требование к уровню заработной платы. Для подтверждения критичности предприятия и для бронирования работника установлен минимальный уровень начисленной зарплаты — три минимальные заработные платы, что составляет 25 941 грн.
Для предприятий, работающих на прифронтовых территориях, предусмотрено отдельное условие — 2,5 минимальной заработной платы, или 21 618 грн.
Учет работников, работающих по совместительству
Работники, работающие по совместительству или уже имеющие отсрочку по другим основаниям, будут учитываться в квоте бронирования только один раз — по основному месту работы. Это должно исключить двойной учет одного лица в разных предприятиях.
Пересмотр критериев критичности
Министерства, другие центральные органы исполнительной власти и областные военные администрации должны обновить и утвердить собственные критерии критичности по согласованию с Министерством обороны и Министерством экономики. После этого предприятия, имеющие статус критически важных, должны подтвердить соответствие новым требованиям.
Переходный период
Правительство предусмотрело переходный механизм. Действующий статус критичности предприятий не отменяется автоматически. До 1 сентября также сохраняется действующая бронь военнообязанных работников таких предприятий.
Разъяснения по отдельным вопросам
Что изменилось для государственных и коммунальных предприятий
Изменения, касающиеся уровня средней заработной платы, не распространяются на государственные и коммунальные предприятия.
Что делать забронированному работнику
Работникам не нужно самостоятельно подавать документы для подтверждения критичности предприятия. В то же время им рекомендуют проверять действительность бронирования у работодателя, актуальность военно-учетных данных и свой статус у ответственного лица.
Что должны сделать предприятия
Уполномоченные лица должны проверить соответствие обновленным критериям, пересмотреть списки работников для бронирования, учесть совместителей, оценить уровень зарплат, подготовить документы для подтверждения критичности и не откладывать подачу заявлений.
