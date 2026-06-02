Правительство обновило систему бронирования – какие обязанности теперь возлагаются на предприятия и работников

Работодателям необходимо обновить документы, проверить критерии и не затягивать с подачей заявок.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабинет Министров Украины обнародовал нашумевшее Постановление № 692, которое внесло существенные изменения в базовое Постановление № 76 о порядке бронирования военнообязанных.

В правительстве подчеркнули, что новые правила не отменяют бронирование для бизнеса. Их цель — сохранить баланс между потребностями обороны и экономики, а также обеспечить, чтобы бронирование получали только те предприятия и работники, которые действительно являются критически важными для государства, общин, обороны и экономики.

Основные изменения

Критерий заработной платы

Как объясняют в Минэкономики, одним из ключевых нововведений является требование к уровню заработной платы. Для подтверждения критичности предприятия и для бронирования работника установлен минимальный уровень начисленной зарплаты — три минимальные заработные платы, что составляет 25 941 грн.

Для предприятий, работающих на прифронтовых территориях, предусмотрено отдельное условие — 2,5 минимальной заработной платы, или 21 618 грн.

Учет работников, работающих по совместительству

Работники, работающие по совместительству или уже имеющие отсрочку по другим основаниям, будут учитываться в квоте бронирования только один раз — по основному месту работы. Это должно исключить двойной учет одного лица в разных предприятиях.

Пересмотр критериев критичности

Министерства, другие центральные органы исполнительной власти и областные военные администрации должны обновить и утвердить собственные критерии критичности по согласованию с Министерством обороны и Министерством экономики. После этого предприятия, имеющие статус критически важных, должны подтвердить соответствие новым требованиям.

Переходный период

Правительство предусмотрело переходный механизм. Действующий статус критичности предприятий не отменяется автоматически. До 1 сентября также сохраняется действующая бронь военнообязанных работников таких предприятий.

Разъяснения по отдельным вопросам

Что изменилось для государственных и коммунальных предприятий

Изменения, касающиеся уровня средней заработной платы, не распространяются на государственные и коммунальные предприятия.

Что делать забронированному работнику

Работникам не нужно самостоятельно подавать документы для подтверждения критичности предприятия. В то же время им рекомендуют проверять действительность бронирования у работодателя, актуальность военно-учетных данных и свой статус у ответственного лица.

Что должны сделать предприятия

Уполномоченные лица должны проверить соответствие обновленным критериям, пересмотреть списки работников для бронирования, учесть совместителей, оценить уровень зарплат, подготовить документы для подтверждения критичности и не откладывать подачу заявлений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.