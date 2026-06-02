ВСП может оправдать судью Геннадия Салая по делу о незаконных НСРД в отношении адвоката

Судья Геннадий Салай может избежать дисциплинарной ответственности за незаконное санкционирование НСРД в отношении адвоката.

Как стало известно «Судебно-юридической газете» из собственных источников, Высший совет правосудия планирует оставить без изменений решение Третьей Дисциплинарной палаты ВСП от 20 марта 2024 года об отказе в привлечении к дисциплинарной ответственности судьи Черниговского апелляционного суда Геннадия Салая.

Сейчас в Высшем совете правосудия проходит рассмотрение жалоб адвокатов Антонины Славицкой и Ростислава Кравца на соответствующее решение Третьей ДП ВСП.

Рассмотрение вопроса проводится в закрытом заседании.

По информации, полученной из инсайдерских источников, ВСП намеревается констатировать, что Третья Дисциплинарная палата правильно установила отсутствие в действиях судьи состава дисциплинарных проступков, предусмотренных подпунктами «а», «б» пункта 1, пунктом 4 части первой статьи 106 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».

Речь идет о возможном умышленном или по небрежности нарушении норм процессуального права, незаконном отказе в доступе к правосудию, неуказании мотивов принятия или отклонения аргументов сторон, а также грубом нарушении закона, повлекшем существенные негативные последствия.

Суть дела

Адвокаты подали дисциплинарные жалобы, в которых обвиняют судью Геннадия Салая в незаконном предоставлении разрешений на проведение негласных следственных (розыскных) действий (НСРД) и нарушении правил автоматизированного распределения судебных дел.

В частности, речь идет об определениях следственного судьи Черниговского апелляционного суда Геннадия Салая от 4 февраля 2019 года и 29 мая 2019 года, которыми было предоставлено разрешение на проведение НСРД в отношении адвоката Антонины Славицкой.

Жалобщики подчеркивают, что эти определения вынесены с многочисленными грубыми нарушениями норм Уголовного процессуального кодекса Украины, а судья не осуществил надлежащего судебного контроля.

Основные претензии к судье

Подача ходатайства об НСРД в отношении адвоката ненадлежащим субъектом (обычным следователем, а не Генеральным прокурором или прокурором области);

Искусственное «привязывание» дела к уголовному производству по «делу Майдана», к которому адвокат Славицкая не имела никакого отношения;

Отсутствие реального судебного контроля за пропорциональностью и обоснованностью негласных действий.

Однако основные претензии к нему касаются процессуальной деятельности, а именно нарушения территориальной подследственности: Геннадий Салай предоставлял разрешения на НСРД по ходатайствам органов досудебного расследования г. Киева, что выходило за пределы юрисдикции Черниговского апелляционного суда.

Судья утверждал, что действовал в пределах ч. 2 ст. 247 УПК, однако жалобщики отмечают, что объектами слежки были адвокаты, а не судьи или правоохранители, что делает это исключение неприменимым.

Особую обеспокоенность вызывает то, что ВСП, вероятно, проигнорирует позицию Европейского суда по правам человека по делу «Выхор против Украины» (решение от 26 января 2026 года). Определения судьи Геннадия Салая содержат те же системные недостатки — расплывчатые формулировки, отсутствие мотивирования необходимости и пропорциональности вмешательства в частную жизнь адвоката, — которые ЕСПЧ признал нарушением статьи 8 Конвенции.

Такое ожидаемое решение Высшего совета правосудия уже сейчас вызывает серьезные сомнения в объективности и беспристрастности дисциплинарного органа. Оно может создать опасный прецедент безнаказанности за незаконное санкционирование слежки за адвокатами, что угрожает принципам верховенства права и независимости адвокатуры в Украине.

